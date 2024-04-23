Vivienne Westwood: Σε δημοπρασία ρούχα και κοσμήματα από την προσωπική συλλογή της

Ρούχα, υποδήματα και κοσμήματα από την προσωπική γκαρνταρόμπα της αείμνηστης θρυλικής σχεδιάστριας μόδας Βίβιεν Γουέστγουντ πωλούνται σε δημοπρασία για να συγκεντρωθούν χρήματα για καλούς σκοπούς, τους οποίους υποστήριζε.

Περισσότερα από 200 είδη ένδυσης και αξεσουάρ, όπως περίτεχνες μεταξωτές βραδινές τουαλέτες πλεκτά και αξεσουάρ θα πωληθούν από τον οίκο Christie's.

Ανάμεσά τους είναι φορέματα από μια από τις πρώτες συλλογές της, «Witches», που παρουσιάστηκε Φθινόπωρο/Χειμώνα του 1983-84 και ήταν εμπνευσμένη από τη χρήση μαγικών συμβόλων του καλλιτέχνη Κιθ Χάρινγκ. Διατίθενται επίσης σχέδια από τη συλλογή της Propaganda για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2005-06.

«Η αίσθηση του ακτιβισμού, της τέχνης και του στυλ της Βίβιεν Γουέστγουντ είναι ενσωματωμένη σε κάθε ένδυμα που δημιούργησε. Με την έκθεση της συλλογής και τη δημοπρασία θα τιμηθεί το εξαιρετικό της όραμα με μια επιλογή από σύνολα που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές» ανέφερε ο Έντριεν Χιουμ Σέγιερ, διευθυντής ιδιωτικών και εμβληματικών συλλογών του Christie's.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο μέρη online στις 14-28 και live στις 25 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων θα πωληθεί το έργο της «THE BIG PICTURE – Vivienne's Playing Cards: Collect the cards. Connect the cards».

Το 2017, η σχεδιάστρια μόδας δημιούργησε ένα πακέτο με τραπουλόχαρτα ως «A Strategy 2 Save the World» — ένα σχέδιο για τη διατήρηση του πλανήτη, εμποτισμένο με την κραυγή της, «Συλλέξτε τις κάρτες. Συνδέστε τις κάρτες», αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών. Οι εκτυπώσεις ρίχνουν φως σε πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ανισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα - ανησυχίες που παρέμειναν στο προσκήνιο του μυαλού της. Λίγο πριν πεθάνει, επέλεξε δέκα από τα πιο δυνατά γραφικά της για μεγέθυνση και άρχισε να υπογράφει τις πολύτιμες «κάρτες» μεγάλης κλίμακας στις οποίες θα τυπώνονταν αυτά τα σχέδια μετά θάνατον.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα στηρίξουν τις δράσεις των οργανώσεων Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Greenpeace και το ίδρυμα The Vivienne Foundation.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

