Ένας «μηχανικός κήπος» στο show της ανδρικής κολεξιόν SS24 του Dior

Μοντέλα ανέρχονται από το έδαφος σαν «ανδρικά άνθη ή homme fleurs» στολισμένα με ζωηρά χρώματα.

Για μία ακόμη φορά, ο Kim Jones, διευθυντής δημιουργικού του οίκου μόδας, συνεργάστηκε με τη Villa Eugénie σε show κολεξιόν του Dior.

Tο show για την ανδρική κολεξιόν Ανοιξη-Καλοκαίρι 2024 έλαβε χώρα στην École Militaire στο Παρίσι και τα μοντέλα ανέρχονταν από το έδαφος μιας επί τούτου κατασκευασμένης δομής που σχεδίασε η εταιρεία εκδηλώσεων και παραγωγών.

Μέσα στην γκρίζα κιβωτιόσχημη δομή η οποία είχε εγκατασταθεί στη στρατιωτική σχολή, η Villa Eugénie είχε τοποθετήσει ένα μεταλλικό δάπεδο-πλέγμα και βαθμιδωτές σειρές καθισμάτων κάτω από ένα lightbox στην οροφή. Καθώς χαμήλωναν το φώτα σηματοδοτώντας την έναρξη του show, 51 πάνελ στο δάπεδο-πλέγμα άρχισαν να λάμπουν και να αποσύρονται, για να αποκαλύψουν καταπακτές από κάθε μία των οποίων ανερχόταν και ένα μοντέλο.

Στις σημειώσεις για το show, από τον Dior περιέγραφαν την παρουσίαση ως έναν «μεταλλικό κήπο» με τα μοντέλα να ανέρχονται από το έδαφος σαν «ανδρικά άνθη ή homme fleurs» στολισμένα με τα ζωηρά χρώματα της κολεξιόν SS24 και με πηλίκια που παρέπεμπαν σε άνθη. «Ένα κολάζ επιρροών και ποπ εικονογραφίας παίρνει μορφή μέσα σε έναν μηχανικό κήπο "homme fleurs", αγκαλιάζοντας ταυτόχρονα παράδοση και ανατροπή» σημείωναν.

Το show, που έφερε την επωνυμία «From New Look to New Wave», γιόρταζε τα πέντε χρόνια του Kim Jones στο τιμόνι του οίκου ως διευθυντής δημιουργικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

