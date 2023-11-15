«Ατσάλινος» Ολυμπιακός υπέταξε τη Μακάμπι στο Βελιγράδι!

Αν και του πήγαν όλα… στραβά ο Ολυμπιακός γύρισε με το «διπλό» από το Βελιγράδι!

Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και αφού άντεξαν στη μεγάλη πίεση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 79-74, ανεβαίνοντας στο 4-4.

Σαν μην έφταναν οι απουσίες των Μιλουτίνοφ και ΜακΚίσικ, ο Γουίλιαμς-Γκος αποχώρησε με τραυματισμό στο 15’, ενώ ο Πίτερς αποβλήθηκε –άδικα- στο 25’. Όμως, οι Πειραιώτες δεν έχασαν σε κανένα σημείο του ματς το προβάδισμά τους και με ένα καθοριστικό επιθετικό ριμπάουντ του Μπραζντέικις στα τελευταία δευτερόλεπτα «κλείδωσαν» το ροζ φύλλο.

Η μεγάλη θέληση για τη νίκη από τους παίκτες του Μπαρτζώκα επιβεβαιώθηκε από τα 18 επιθετικά ριμπάουντ που πήραν, ενώ πολύ καλή αναλογία είχαν με 21 ασίστ, για 12 λάθη.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό οι Πίτερς και Γουόκαπ με 13 πόντους ο καθένας, ενώ από 10π. είχαν οι Φαλ και Κάναν. Πολύ θετικός στην επάνοδό τους ο Σίκμα με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Από την «ομάδα του λαού», η οποία υποχώρησε στο 3-4, πρώτος σκόρερ ήταν ο Σόρκιν με 16 πόντους.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλό πρώτο δίλεπτο από τους «ερυθρόλευκους», καθώς με την άμυνά τους και τον Φαλ σημείο αναφοράς στην επίθεση, ξέφυγαν στο +6 (1-7). Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες άρχισαν τα εύκολα λάθη με τη Μακάμπι να απαντά με Κλίβελαντ και Νίμπο και να ισοφαρίζει (9-9), στο 5’. Η αντίδραση της ομάδας του Μπαρτζώκα ήταν καλή κυκλοφορία της μπάλας και σουτ έξω από τα 6,75μ. με Γουόκαπ και Πίτερς, που την έστειλαν στο +9 (13-22), στο 8’. Ο ρυθμός του ματς παρέμεινε υψηλός και στα δύο τελευταία λεπτά, με τον Σίκμα να κρατά τον Ολυμπιακό, τον Μπλατ αντίστοιχα τους Ισραηλινούς και τους «ερυθρόλευκους» να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +8 (19-27).

Με μπροστάρηδες τους Σίκμα και Γουίλιαμς-Γκος ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο +10 (22-32), στην αρχή της δεύτερης περιόδου. Η απάντηση της Μακάμπι ήρθε με πρωταγωνιστή τον Μπλατ και τα τρίποντα, ρίχνοντας τη διαφορά (30-36), στο 13’. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες έβγαλαν άμυνες και τρέχοντας στο ανοικτό γήπεδο με τον Πίτερς πήγαν στο +11 (30-41), στο 15’. Εκεί εγκατέλειψε το ματς ο Γουίλιαμς-Γκος. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε τον έλεγχο του ματς μέσα από την άμυνά της, αναγκάζοντας σε λάθη και άστοχα σουτ τους Ισραηλινούς. Από την άλλη, οι Πίτερς, Λαρεντζάκης και Λούντζης έδωσαν πόντους στην επίθεση και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με το +15 (36-51).

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 74-79

Νωθρό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος, με τη Μακάμπι να κάνει σερί 4-0 (40-51), στο πρώτο δίλεπτο. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν πόντους από Παπανικολάου και Πίτερς, ξεφεύγοντας ξανά στο +14 (46-60), το οποίο διατήρησαν μέχρι το 25’. Εκεί, οι… διαιτητές χάλασαν το μυαλό των Πειραιωτών, καθώς ο Πίτερς χρεώθηκε με αυστηρό τέταρτο φάουλ και στο… καπάκι με τεχνική ποινή, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Έτσι, οι Ισραηλινοί βρήκαν ρυθμό και μείωσαν με σερί 7-0 (53-60), στο 28’. Στο τελευταίο δίλεπτο, η άμυνα της ομάδας του Μπαρτζώκα άντεξε και οι Φαλ και Κάναν την έστειλαν στο +9 (55-64), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με δυσκολία στην επίθεση μπήκε και στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, με τους Ριβέρο και Σόρκιν να κάνουν για τη Μακάμπι επιμέρους σκορ 6-2 (61-66), στο πρώτο δίλεπτο. Με την άμυνά τους οι «ερυθρόλευκοι» έριξαν τον ρυθμό του ματς και με τον Φαλ να δίνει λύσεις επιθετικά, πήγαν στο +9 (63-72), στο 35’. Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις και τους από τους δύο, με τον Γουόκαπ να στέλνει τους Πειραιώτες στο +8 (64-72), στο 37’. Τα επιθετικά ριμπάουντ κράτησαν ζωντανή τη Μακάμπι και με ένα τρίποντο του Σόρκιν, πλησίασε στο καλάθι (72-74), στο 39’. Ο Γουόκαπ έδωσε «ανάσα» στον Ολυμπιακό και ο Σόρκιν με 2/2 βολές έκανε το 74-76, στα 26,3’’ πριν τη λήξη. Στα 13,1’’ ο Μπραζντέικις έκανε 1/2 από τη γραμμή, ο ίδιος πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Κάναν με 2/2 βολές, έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στο +5 (74-79), στα 7,2’’. Στην τελευταία επίθεση ο Κόλσον αστόχησε και η ομάδα του Μπαρτζώκα πανηγύρισε τη νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 36-51, 55-64, 74-79

