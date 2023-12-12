Να υιοθετήσουν έναν πιγκουίνο της Ανταρκτικής για τα Χριστούγεννα - «μια σπουδαία κίνηση για ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση» - καλεί τους φιλόζωους και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες η WWF Greece.
Με σύνθημα «στείλε την αγάπη σου στην άκρη της γης» η οργάνωση αναφέρει εκτός των άλλων ότι ο κάθε «ανάδοχος» πιγκουίνου θα λάβει και ένα Χριστουγεννιάτικο «πιστοποιητικό υιοθεσίας».
Οι πιγκουίνοι εξαρτώνται από τον θαλάσσιο πάγο για την κύρια πηγή τροφής τους, το κριλ. Όμως, τμήματα της Ανταρκτικής και του Νότιου Ωκεανού θερμαίνονται γρήγορα, γεγονός που επηρεάζει ορισμένες από τις περιοχές όπου οι πιγκουίνοι βρίσκουν την τροφή τους, ενώ η υπεραλίευση κριλ μειώνει σημαντικά μία από τις κύριες πηγές τροφής τους, όπως ενημερώνει η WWF.
- COP28: «Τελευταία ευκαιρία» να περιορίσουμε στον στόχο του 1,5°C την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη, προειδοποιεί ο Τζον Κέρι
- COP28: Τα συμφέροντα πάνω από την κλιματική κρίση - Δεν τα βρίσκουν στα ορυκτά καύσιμα
- Εκατοντάδες φώκιες και θαλάσσιοι λέοντες πέθαναν από τη νόσο των πτηνών στη Βραζιλία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.