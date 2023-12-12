Να υιοθετήσουν έναν πιγκουίνο της Ανταρκτικής για τα Χριστούγεννα - «μια σπουδαία κίνηση για ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση» - καλεί τους φιλόζωους και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες η WWF Greece.

Με σύνθημα «στείλε την αγάπη σου στην άκρη της γης» η οργάνωση αναφέρει εκτός των άλλων ότι ο κάθε «ανάδοχος» πιγκουίνου θα λάβει και ένα Χριστουγεννιάτικο «πιστοποιητικό υιοθεσίας».



Οι πιγκουίνοι εξαρτώνται από τον θαλάσσιο πάγο για την κύρια πηγή τροφής τους, το κριλ. Όμως, τμήματα της Ανταρκτικής και του Νότιου Ωκεανού θερμαίνονται γρήγορα, γεγονός που επηρεάζει ορισμένες από τις περιοχές όπου οι πιγκουίνοι βρίσκουν την τροφή τους, ενώ η υπεραλίευση κριλ μειώνει σημαντικά μία από τις κύριες πηγές τροφής τους, όπως ενημερώνει η WWF.

