Σχεδόν 1.000 φώκιες και θαλάσσιοι λέοντες στη νότια Βραζιλία πέθαναν από γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να απομονώσουν τον θανατηφόρο ιό για να αποφευχθεί η μετάδοσή του σε εκτροφεία πουλερικών.

Η νοτιότερη πολιτεία της χώρας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ επιβεβαίωσε 942 θανάτους των θαλάσσιων αυτών θηλαστικών, πρωτοφανή αριθμό, αφού προσβλήθηκαν από την εξαιρετικά παθογόνο γρίπη των πτηνών (HPAI), η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής φέτος.

Η ωκεανογράφος Σιλβίνα Μπότα του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου Ρίο Γκράντε (FURG) δήλωσε ότι τα πτώματα των ζώων πρέπει να ταφούν ή να αποτεφρωθούν το ταχύτερο δυνατό για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των ανθρώπων ή άλλων ζώων.

Οι επιστήμονες βρήκαν επίσης κάποια θαλάσσια θηλαστικά που είχαν σπασμούς κατά μήκος των τοπικών παραλιών, καθώς ο ιός επιτίθεται στο νευρικό τους σύστημα. Βάσει των υγειονομικών κανονισμών της κυβέρνησης, στα ζώα αυτά πρέπει να γίνει ευθανασία για να απαλλαγούν από «έναν πολύ επώδυνο θάνατο», σύμφωνα με την Μπότα.

Μετά το πρώτο κρούσμα HPAI που εντόπισε η Βραζιλία σε άγρια πουλιά τον Μάιο, το υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι τα μέτρα πρόληψης που ελήφθησαν απέτρεψαν ξέσπασμα του ιού σε αγροκτήματα εμπορικής εκμετάλλευσης πουλερικών, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να πυροδοτήσει απαγορεύσεις εξαγωγών σε βάρος της Βραζιλίας, που είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως εξαγωγός κοτόπουλου.

Ωστόσο ο ιός διέφυγε του ελέγχου σε άλλους πληθυσμούς ζώων. Επιπροσθέτως των εξάρσεων ανάμεσα στα θαλάσσια πτηνά, τις φώκιες και τους θαλάσσιους λέοντες, οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα για εξέταση από νεκρές φώκιες και πιγκουίνους που βρέθηκαν σε ακτές, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που γίνονται.

Η Μπότα διευκρίνισε ότι η πρώτη διάγνωση θανάτων θαλάσσιων θηλαστικών που σχετίζονταν με την HPAI στην Ρίο Γκράντε ντο Σουλ έγινε τον Σεπτέμβριο, όταν ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας προσήλκυσαν την προσοχή των επιστημόνων. Τρεις πόλεις στην πολιτεία αυτή έχουν ακόμη ενεργές εστίες.

Η διάδοση μεταξύ των θαλάσσιων θηλαστικών δείχνει να ξεκίνησε στο Περού και μετά ο ιός να κυκλοφόρησε στην Νότια Αμερική, πλήττοντας την άγρια ζωή στη Χιλή, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και τώρα τη Βραζιλία, σύμφωνα με την επιστήμονα.

Το υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας ανέφερε 148 ξεσπάσματα της HPAI στη χώρα, κυρίως κατά μήκος της ακτής, κηρύσσοντας επείγουσα υγειονομική ανάγκη για να αναχαιτιστεί η νόσος, η οποία, όπως σημείωσε, «δεν θεωρείται ακόμη ενδημική στη Βραζιλία».

Η γρίπη των πτηνών έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων ζώων σε εκτροφεία στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

