Ένα τεράστιο ψάρι - έναν γιγάντιο «βασιλιά της ρέγγας» – εντόπισαν πρόσφατα δύτες ανοιχτά της Ταϊλάνδης.

Το ψάρι ονομάζεται και «Ψάρι της Αποκάλυψης» καθώς οι ντόπιοι πιστεύουν ότι σχετίζεται με τις προβλέψεις σεισμών και το θεωρούν δυσοίωνο σημάδι, σύμφωνα και με την ιαπωνική μυθολογία

Divers discover giant 'Doomsday Fish' off the coast of Taiwan pic.twitter.com/lltwWK4mq8 — Historic Vids (@historyinmemes) February 4, 2024

Το μέγεθος και το σχήμα του μοιάζει με θαλάσσιο φίδι ενώ ο βασιλιάς της ρέγγας ( Oarfish, επιστημονικά Regalecus glesne), είναι το καταγεγραμμένο μακρύτερο ψάρι με κόκαλο, με αναφορές ακόμα και σε αρχαία κείμενα.

Ενας γιγάντιος «βασιλιάς της ρέγγας» βιντεοσκοπήθηκε για πρώτη από ερευνητές στον Κόλπο του Μεξικού, το διάστημα 2008-2011.

Το μήκος του ψαριού μπορεί να ξεπεράσει τα δεκαπέντε μέτρα, και το βάρος το 250 κιλά ενώ το πάχος του σώματός του δεν ξεπερνάει τα 10 εκατοστά.

Εχει χρωμα ασημί-λευκό και ζει σε μεγάλο βάθη στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το είδος Regalecus glesne στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τις ρέγγες. Παλαιότερα ονομαζόταν και «ερπετό της θάλασσας» λόγω του μακρόστενου σχήματος και της οφιοειδούς κίνησής του.

Πηγή: skai.gr

