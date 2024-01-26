Viral ψαριά: Μια… Λίτσα σχεδόν 8 κιλών στην Εύβοια

Ακόμη μια απίστευτη ψαριά καταγράφηκε στην Εύβοια.

O επαγγελματίας ψαράς σε επικοινωνία που είχε το evima.gr, δήλωσε πως το ψάρι που έπιασε το πρωί της Πέμπτης 25 Ιανουαρίου, στον κόλπο Αλιβερίου, κοντά στην παραλία ποντικού.

Ζυγίζει 7,8 κιλά και ονομάζεται Λίτσα.

Η Λίτζα ή Λίτσα (Lichia Amia) είναι ένα πολύ δυνατό και ταχύ ψάρι.

Κυνηγάει τα μικρότερα αφρόψαρα αλλά προτιμά τους Κεφάλους.

Μήκος: Το μήκος της μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 μέτρα αλλά στις ελληνικές ακτές φτάνουν 1 μέτρο.

Μορφολογία: Το σώμα της λίτζας είναι επίμηκες, συμπιεσμένο στα πλάγια και καταλήγει σε μια μεγάλη ψαλιδωτή ουρά.

Έχει μεγάλο στόμα και μικρά μάτια.

Χρώμα: Το χρώμα της είναι γκρίζο και στην ράχη έχει πράσινες αποχρώσεις.

Βάρος: Το βάρος της φτάνει 20 κιλά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και 50 κιλά.

Περιοχές – Εποχή: Καλύτερη εποχή για να ψαρέψουμε Λίτσες είναι η άνοιξη, αρχή καλοκαιριού και ο μήνας Αύγουστος.

Αυτές τις περιόδους έρχεται πιο κοντά στις ακτές, ενώ τους χειμερινούς μήνες ανοίγεται σε πιο βαθιά νερά για να βρει πιο σταθερές θερμοκρασίες.

Την Λίτσα μπορείς να την βρεις κυρίως στα ανοιχτά αλλά κάποιες φορές φτάνει σε πολύ ρηχά νερα για να κυνηγήσει τους κέφαλους.

Τρόποι ψαρέματος: Μπορούμε να την ψαρέψουμε με καλάμι από την ακτή.

Με δόλωμα ζωντανό κέφαλο, σαλαγγιά και ένα μικρό φελλό για σημαδούρα.

Καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε με την συρτή. Χρησιμοποιούμε φυσικό η τεχνητό δόλωμα αν και δύσκολα θα ορμήσουν στο τεχνητό.

Το δόλωμα πρέπει να είναι μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με την βοήθεια ενός μολυβιού.

Η ταχύτητά μας θα πρέπει να είναι 3-5 μίλια.

Ο ψαράς ονομάζεται Βαγγέλης Χαρμαντάς.

Εχει ξαναπίασει αρκετές φορές τέτοια ψάρια ειδικά το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο ψάρι που έχει πιάσει μαζί με τον πατέρα του ήταν μια Τούνα 90 κιλά.

