Τους τελευταίους μήνες η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με κύμα μεγάλων δασικών πυρκαγιών λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας και της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Niño).

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο είχε προειδοποιήσει από τις 10 Ιανουαρίου ότι η χώρα βρίσκεται «σε κόκκινο συναγερμό» για «ενδεχομένως την πιο ζεστή χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 3 Νοεμβρίου ως τις 20 Ιανουαρίου καταγράφηκαν στη χώρα τουλάχιστον 237 πυρκαγιές, που έχουν καταστρέψει 35.230 στρέμματα βλάστησης.

Το ινστιτούτο Υδρολογίας, Μετεωρολογίας και Περιβαλλοντικών Μελετών (IDEAM) έχει θέσει 883 από τις 1.101 κοινότητες της Κολομβίας σε συναγερμό για πυρκαγιά, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές σε κόκκινο συναγερμό.

«Τα στοιχεία παρακολούθησης θερμοκρασιών (…) δείχνουν επίπεδα ρεκόρ. Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα στη χώρα μας. Πρέπει να δράσουμε ΤΩΡΑ», προειδοποίησε η Γκισλιάν Εσέβερι, διευθύντρια του IDEAM στο Χ.

Μάχη με τις φλόγες γύρω από την πρωτεύουσα Μπογκοτά

Τουλάχιστον τέσσερις δασικές πυρκαγιές μαίνονταν χθες Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας και την πρωτεύουσα Μπογοτά την ώρα που στη χώρα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο (El Niño), σύμφωνα με τις αρχές.

Στην πρωτεύουσα η οροσειρά που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της πόλης καίγεται από τη Δευτέρα το πρωί. «Οι άνεμοι (…) προκάλεσαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε μεγαλύτερη περιοχή, περίπου 120 στρεμμάτων», επεσήμανε χθες αργά το βράδυ ο Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, δήμαρχος της Μπογοτά.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προειδοποίησε «για σημαντική επιδείνωση» της ποιότητας του αέρα στην πόλη των περίπου 8 εκατ. κατοίκων.

Περισσότεροι από 270 πυροσβέστες, στρατιώτες και διασώστες συμμετέχουν στις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά με τη βοήθεια δύο ελικοπτέρων, ενός αεροσκάφους και θερμικών drones.

Εννέα περιοχές στη βόρεια, κεντρική και ανατολική Κολομβία κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες ρεκόρ που έφτασαν ως τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Από την πλευρά της η Πολιτική Προστασία της χώρας (UNGRD) καταμέτρησε «έξι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τρεις ενεργές», μία στη Μπογοτά και δύο στο διαμέρισμα Βιτσάδα, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Τέταρτη πυρκαγιά μαίνεται στο Παράμο ντε Σαντουρμπάν, ένα οικοσύστημα ζωτικής σημασίας για τον κύκλο του νερού στο διαμέρισμα Σανταντέρ, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

