Τριάντα τόνοι πάγου λίωνουν ανά μία ώρα στη Γροιλανδία

Ο πάγος της Γροιλανδίας χάνει κατά μέσο όρο κατά 30 εκατομμύρια τόνους την ώρα λόγω της κλιματικής κρίσης, αποκάλυψε μια μελέτη.

Πρόκειται για ποσοστό 20% περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Μερικοί επιστήμονες ανησυχούν ότι αυτή η πρόσθετη πηγή γλυκού νερού που χύνεται στον βόρειο Ατλαντικό μπορεί να σημαίνει ότι μια κατάρρευση των ωκεάνιων ρευμάτων που ονομάζεται Ατλαντική μεσημβρινή ανατροπή κυκλοφορίας (Amoc) είναι πιο κοντά στο να πυροδοτηθεί, με σοβαρές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Σημαντική απώλεια πάγου από τη Γροιλανδία ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας υπεθέρμανσης έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες.

Οι τεχνικές όπως η μέτρηση του ύψους του φύλλου του πάγου ή του βάρους του μέσω δεδομένων βαρύτητας που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα είναι ορθές στον προσδιορισμό του όγκο των υδάτων που καταλήγουν στον ωκεανό και ανεβάζουν το επίπεδο της θάλασσας.

Ωστόσο, δεν μπορούν να εξηγήσουν την υποχώρηση των παγετώνων που ήδη βρίσκονται κυρίως κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στα στενά φιόρδ γύρω από το νησί.

Στη μελέτη, δορυφορικές φωτογραφίες αναλύθηκαν από επιστήμονες για να καθορίσουν την τελική θέση των πολλών παγετώνων της Γροιλανδίας κάθε μήνα από το 1985 έως το 2022.

Αυτό έδειξε μεγάλη και εκτεταμένη ποσότητα που έλιωσε και συνολικά ανήλθε σε ένα τρισεκατομμύριο τόνους χαμένου πάγου.

Πηγή: skai.gr

