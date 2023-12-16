Εντός τριμήνου θα έχει λυθεί, οριστικά, το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και των σωματείων από τον κλάδο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου με αφορμή την χθεσινή συνάντηση όπου συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και των σωματείων του κλάδου έθεσαν τα εξής θέματα:

- Τα POS για τους ασφαλιστικούς πράκτορες (σύμφωνα με το αίτημα του κλάδου, δεν πρέπει να υπάρχουν).

- Τον διαχωρισμό μέρους των επαγγελματιών του κλάδου διαμεσολάβησης στο φορολογικό νομοσχέδιο σχετικά με την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών.

- Επίσης συζητήθηκε το θέμα της φορολόγησης των εισοδημάτων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και η φορολογική σχέση μεσιτών πρακτόρων (ΦΠΑ).

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τέλος, συζητήθηκε και το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων και «ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι εντός τριμήνου θα έχει οριστικά λυθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

