Το περιστατικό ισχυρής ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επηρεάζει εδώ και ημέρες το Πεκίνο και άλλες περιοχές της βόρειας Κίνας αναμένεται να διαρκέσει ως τα μέσα Νοεμβρίου, μετέδωσαν σήμερα τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δεκάδες εκατομμύρια κάτοικοι της κινεζικής πρωτεύουσας και των περιχώρων της είναι αντιμέτωποι αυτή την εβδομάδα με το χειρότερο νέφος εδώ και μήνες.

Σήμερα η συγκέντρωση επικίνδυνων μικροσωματιδίων PM25 στο Πεκίνο ήταν περισσότερες από 20 φορές υψηλότερη από το όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επεσήμανε η εταιρεία ελέγχου ποιότητας του αέρα IQAir. Σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία, το Πεκίνο είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη πόλη με την υψηλότερη μόλυνση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ορατότητα στις περισσότερες περιοχές του Πεκίνου έχει μειωθεί σε λιγότερα από 500 μέτρα, επεσήμανε η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νέφος, οι κινεζικές αρχές έλαβαν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων και ενθάρρυναν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Μέτρια» επίπεδα μόλυνσης, πολύ υψηλότερα από τις συστάσεις, αλλά και «σοβαρά και αυξημένα» αναμένεται να επηρεάσουν τις περιοχές του Πεκίνου, της Τιανζίν και της Χεμπέι ως τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με Κινέζους αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα Beijing Daily. Εκεί ζουν περισσότεροι από 100 εκατ. άνθρωποι.

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Κίνα και τα αδύναμα κρύα ρεύματα αέρα από τον βορρά.

Συγκεκριμένα στο Πεκίνο επικράτησαν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες τον Οκτώβριο, ο οποίος ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Οκτώβριος τα τελευταία 60 χρόνια.

Τον περασμένο μήνα το Παρατηρητήριο του Πεκίνου κατέγραψε μέση θερμοκρασία 15,6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Beijing Daily. Πρόκειται για θερμοκρασία κατά 1,8 βαθμό υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991- 2000 για τον μήνα Οκτώβριο και η δεύτερη υψηλότερη από το 1961.

Ο θερμότερος Οκτώβριος καταγράφηκε το 2006, όταν η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 16,1 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα και σε άλλες πόλεις στη βόρεια Κίνα καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, όπως στην Τιανζίν, όπου η μέση θερμοκρασία στις 28 Οκτωβρίου ήταν 16,2 βαθμοί Κελσίου, η δεύτερη υψηλότερη από το 1961.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

