Πρόωρα άνθισαν λόγω της κλιματικής αλλαγής σπάνιες αμυγδαλιές στην Τσεχία καθώς η χώρα κατέγραψε έναν από τους θερμότερους χειμώνες της.

Λευκά και ροζ άνθη δημιουργούν ένα πανέμορφο σκηνικό το οποίο σπεύδουν να θαυμάσουν πολλοί άνθρωποι, νωρίτερα από ό,τι περίμεναν.

Οι αμυγδαλιές είναι συνήθως από τις πρώτες που ανθίζουν στις αρχές της άνοιξης, στις αρχές Μαρτίου προς τον Απρίλιο, στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης.

Ωστόσο, φέτος, τα δέντρα άνθισαν δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Οι αμυγδαλοπαραγωγικές περιοχές περιλαμβάνουν την Καλιφόρνια, τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, τη Χιλή και την Αυστραλία. Αλλά είναι περίεργο γεγονός για τη Τσεχική Δημοκρατία, δεδομένου του ψυχρότερου κλίματός της.

Οι ήπιοι χειμώνες δεν είναι επιβλαβείς για τα άνθη εδώ, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι.

«Πραγματικά δεν είναι τίποτα το ασυνήθιστο», είπε η Κατερίνα Κόποβα την Τρίτη σχετικά με την πρώιμη άνθηση.

Η Κόποβα είναι ιδιοκτήτης μιας τοπικής οικογενειακής εταιρείας που παράγει διάφορα προϊόντα από αμύγδαλα, συμπεριλαμβανομένων αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, και βοηθά στη διατήρηση και ανάπτυξη του άλσους.

«Είχαμε μια παρόμοια κατάσταση πριν από πέντε χρόνια. Αλλά φυσικά, υπάρχει κίνδυνος παγετού», είπε. «Σήμερα, είμαστε λίγο νευρικοί γιατί οι προβλέψεις αναμένουν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και μερικά παγωμένα πρωινά θα ήταν αρκετά για να καταστρέψουν τη σοδειά».



Πηγή: skai.gr

