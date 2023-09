Σε ιστορικό χαμηλό ο μέσος όρος του θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής - Προειδοποιούν οι επιστήμονες - Γραφικά

Ιστορικό χαμηλό κατέγραψε ο μέσος όρος του θαλάσσιου πάγου που περιβάλλει την Ανταρκτική καθώς δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι είναι πολύ κάτω από κάθε προηγούμενο καταγεγραμμένο χειμερινό επίπεδο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Πρόκειται για ένα ανησυχητικό νέο σημείο αναφοράς για μια περιοχή που κάποτε φαινόταν ότι δεν απειλείται άμεσα από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ασταθής Ανταρκτική θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες. Η τεράστια έκταση πάγου της Ανταρκτικής ρυθμίζει τη θερμοκρασία του πλανήτη, καθώς η λευκή επιφάνεια αντανακλά την ενέργεια του ήλιου πίσω στην ατμόσφαιρα και επίσης ψύχει το νερό κάτω και κοντά του.

Έτσι, η Ανταρκτική θα μπορούσε να μετατραπεί από το ψυγείο της γης σε ένα καλοριφέρ, λένε οι ειδικοί.

It would be "an absolute disaster for the world," Prof Martin Siegert

Incredibly dangerous climate tipping point not expected for decades happening now

This will turbo charge ocean warming and more ice melt

- 1.5 million sq km of sea-ice less than September average pic.twitter.com/pozSghoyzY