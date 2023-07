Ανταρκτική: Συρρίκνωση θαλάσσιου πάγου στο μέγεθος της Αργεντινής – Οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο

Καθώς το βόρειο ημισφαίριο πλήττεται από κύμα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, τον χειμώνα, ένα άλλο τρομακτικό κλιματικό ρεκόρ αναμένεται να καταρριφθεί. Ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής έχει πέσει σε πρωτοφανή χαμηλά για αυτήν την εποχή.

Κάθε χρόνο, ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής συρρικνώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα προς τα τέλη Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε αυτή την ήπειρο. Στη συνέχεια, ο θαλάσσιος πάγος συσσωρεύεται ξανά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Αλλά φέτος οι επιστήμονες παρατήρησαν κάτι διαφορετικό.

Ο θαλάσσιος πάγος δεν έχει επιστρέψει στα αναμενόμενα επίπεδα. Στην πραγματικότητα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα για αυτή την εποχή από τότε που ξεκίνησαν τα ρεκόρ πριν από 45 χρόνια. Ο πάγος είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από το προηγούμενο χαμηλό ρεκόρ του χειμώνα που σημειώθηκε το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Χιονιού και Πάγου (NSIDC).

Στα μέσα Ιουλίου, ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής ήταν 2,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από τον μέσο όρο του 1981 έως το 2010. Αυτή είναι μια περιοχή σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η Αργεντινή ή το άρθροισμα των περιοχών του Τέξας, της Καλιφόρνιας, του Νέου Μεξικού, της Αριζόνα, της Νεβάδας, της Γιούτα και του Κολοράντο

Το φαινόμενο έχει περιγραφεί από ορισμένους επιστήμονες ως εξαιρετικό, κάτι που είναι τόσο σπάνιο, που οι πιθανότητες να συμβεί είναι μόνο μία φορά στα εκατομμύρια χρόνια. Αλλά ο Ted Scambos, ένας παγετωνολόγος στο Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder, είπε ότι «το παιχνίδι έχει αλλάξει. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τις πιθανότητες να συμβεί όπως ήταν το σύστημα, μας λέει ξεκάθαρα ότι το σύστημα έχει αλλάξει».

Οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να καταλάβουν γιατί.

Its Winter in Antarctic and shockingly,almost 2 million kilometers² (about 772,000 miles²) less sea ice in Antarctica compared to same point last year

Even most dire climate models did not predict this to happen until at least 2050

Our climate is collapsing now in 2023 pic.twitter.com/8IreJKsiIX