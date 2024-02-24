Όταν η Φύση... «ζωγραφίζει». O «πύρινος καταρράκτης» (Yosemite Firefall) αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο ή μια θεαματική οπτική ψευδαίσθηση, που σημειώνεται για περίπου δύο εβδομάδες κάθε Φεβρουάριο, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι στην πολιτεία της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημειώνεται ότι όταν ο ήλιος δύει, «χτυπά» σε μια ορισμένη γωνία τις αχτίδες του τον καταρράκτη Horsetail Fall που ρέει το χειμώνα και νωρίς την άνοιξη, με αποτέλεσμα ένα οπτικό αποτέλεσμα που θυμίζει φλόγα ή λάβα.

Κάποιοι έχουν κάνει λόγο για θέαμα που θυμίζει... Lord of the Rings, και δεν έχουν άδικο.

It's Firefall time at Yosemite National Park in California! 🤩🔥 pic.twitter.com/ay9uZCkl66 — AccuWeather (@accuweather) February 20, 2024

Πηγή: skai.gr

