Ποιο είναι τελικά το σωστό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών

Η μόλυνση των φρέσκων τροφίμων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, αλλά ακολουθώντας απλά βήματα, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από τροφιμογενείς ασθένειες. Κάθε χρόνο, περίπου 48 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν λόγω τροφίμων που έχουν μολυνθεί από επιβλαβή μικρόβια, με αιτίες που μπορεί να εκπλήξουν.

Εκτός από τα ζωικά προϊόντα, πρόσφατες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι φρούτα και λαχανικά, όπως σπανάκι, πεπόνι, ντομάτα και μαρούλι, μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης.

Τα φρέσκα προϊόντα μπορούν να μολυνθούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους από ζώα, επιβλαβείς ουσίες στο έδαφος, το νερό, ενώ και η ανεπαρκής υγιεινή κατά τη διαδικασία συγκομιδής αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Ακόμη και μετά την αγορά, η αποθήκευση και η προετοιμασία τους μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση.

Συνιστάται να επιλέγετε φρούτα και λαχανικά χωρίς σημάδια ή καταστροφές, να αποθηκεύονται σωστά, και να τηρούνται κατευθυντήριες οδηγίες για την προετοιμασία και αποθήκευσή τους.

