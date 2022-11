Μετρήθηκε η πιο ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου που έχει καταγραφεί ποτέ - Εγινε στα νησιά Τόνγκα πέρσι τον Ιανουάριο

Η φονική έκρηξη ηφαιστείου που σημειώθηκε στις αρχές του έτους στα νησιά Τόνγκα ήταν η πιο ισχυρή που έχει καταγραφεί ποτέ με τον σύγχρονο εξοπλισμό, αποκάλυψε σήμερα μια ομάδα επιστημόνων στη Νέα Ζηλανδία.

Η ισχύς της έκρηξης του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα Χούνγκα Χααπάι, που σημειώθηκε στα μέσα Ιανουαρίου, ισοδυναμούσε με εκατοντάδες πυρηνικές βόμβες και προκάλεσε τσουνάμι 15 μέτρων ύψους.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του ηφαιστείου, εξαιτίας της οποίας καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια, ισοπεδώθηκαν παράκτιες περιοχές των νησιών και έσπασε το καλώδιο επικοινωνιών το οποίο συνέδεε το αρχιπέλαγος με το δίκτυο του ίντερνετ.

“It was a shotgun blast directly into the sky”. 💥



NIWA scientists have confirmed January’s eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano was the largest ever recorded with modern technology. 🌋



🎥 Watch the full video here ➡️ https://t.co/XBEIjuWE7C pic.twitter.com/BMwcp0YP7C