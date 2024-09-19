Ένα πλοίο που μετέφερε έως και 20.000 λίτρα ντίζελ ναυάγησε στη Γροιλανδία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη διαρροή καυσίμων, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

«Χθες τη νύχτα, γύρω στη 1.45, ένα πλοίο προσέκρουσε σε ύφαλο κοντά στο Νανορτάλικ και άρχισε να παίρνει νερό» σύμφωνα με την ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Το πλοίο, μήκους περίπου 30 μέτρων, βυθίστηκε γύρω στις 7 το πρωί.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το πλοίο, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, μετέφερε στις δεξαμενές του 15.000-20.000 λίτρα ντίζελ και άλλα 1.000 λίτρα βενζίνης.

Προς το παρόν είναι αδύνατον να εξακριβωθεί το εύρος της πιθανής καταστροφής στο περιβάλλον. Οι Αρχές ανέφεραν ότι έχουν τοποθετήσει ένα πλωτό φράγμα σε ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τη ζώνη του ναυαγίου. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να αντλήσουν τα καύσιμα και να περιορίσουν τη διαρροή, ώστε να μην υπάρξει ρύπανση.

Όσοι επέβαιναν στο πλοίο το εγκατέλειψαν εγκαίρως και είναι ασφαλείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

