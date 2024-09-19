Μακαλιάς-Ψυχράμη: Η αποκάλυψη για το πώς διάλεξαν το όνομα της κόρης τους και οι τηλεοπτικές μπηχτές

Το κοριτσάκι τους βάπτισαν χθες σε ένα υπέροχο μέρος, τον Πύργο Μελισσουργού, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη με νονές τη Μπέττυ Μαγγίρα και τη Νικόλ Παπαριστοδήμου. Μια μέρα τεράστιας χαράς για όλη την οικογένεια με τη μικρή που πήρε το όνομα Αριάδνη να κλέβει φυσικά την παράσταση και τις καρδιές όλων.

Πριν το μυστήριο το ζευγάρι και η κουμπάρα τους μίλησαν ξεχωριστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

