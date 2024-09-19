Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Κύρωση της από 24 Μαΐου 2024 Συμφωνίας Τροποποίησης της από 2 Φεβρουαρίου 2018 «Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ"».

Υπέρ τάχθηκε η ΝΔ, «παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και «Σπαρτιάτες».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για θέματα υποδομών, με πρώτο project την ψηφιοποίηση, την απλοποίηση και την αναδόμηση/επαναδόμηση του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, «το οποίο το πήραμε από την DigiReform της ΕΕ», και θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου.

Το δεύτερο project είναι το Master Plan του Αιγαίου, δηλαδή, μια «μαγνητική τομογραφία» του πελάγους, η οποία έχει ήδη έχει δρομολογηθεί και υπάρχει και ανάδοχος, «όπου θα γίνει μία απόλυτη αξιολόγηση της ασφάλειας, της βελτιστοποίησης των γραμμών, των λιμενικών υποδομών» είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «έχουμε ήδη βρει 300 εκατομμύρια για ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ, και θεωρώ ότι, με κάποια πανευρωπαϊκή αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, μπορούμε να βρούμε και περισσότερα».

Τέλος, με το τρίτο project που αφορά στην ασφάλεια, «πάμε σε μία αξιολόγηση ανά λιμάνι, ανά λεπτό, για να βάλουμε χρονοθυρίδες στο πώς θα μπαίνουν και θα φεύγουν τα πλοία, και να μην έχουμε το φαινόμενο να είναι κάποιος στον καταπέλτη και να ξεκινά το πλοίο να φύγει» υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης: «Είναι ένα δύσκολο project διότι συνδυάζεται και με βελτιστοποίηση των άγονων γραμμών».

Σημείωσε ακόμα, ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει και υπάρχει ανάδοχος για το πρώτο pilot project, με 80 εκατ. ΣΔΙΤ για τις άγονες γραμμές, που αν πάμε καλά θα φτάσουμε τα 400 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να καλύψουμε με «πρασίνισμα» πλοίων, όλες περίπου τις άγονες γραμμές, είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και κατέληξε: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία πολύ σημαντική διεργασία σε ό,τι αφορά τα λιμάνια, την ακτοπλοΐα μας και γενικά την ασφάλεια. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν θαυματοποιοί. Θεωρώ όμως ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει, είτε είμαι εγώ εδώ είτε κάποιος άλλος, θα προχωρήσουν, και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε σε καλύτερα σε πιο ασφαλή λιμάνια».

Κριτική στην κυβέρνηση για τις δαπάνες ανακαίνισης του γραφείου της υπουργού Τουρισμού, άσκησε στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δ. Μάντζος, λέγοντας ότι πρόκειται για πρακτική ασυδοσίας και απληστίας, που «μας γυρίζει πίσω, στην Ελλάδα της ΝΔ πριν τη χρεοκοπία». Αναφερόμενος σε ανάρτηση υπεράσπισης της κ. Κεφαλογιάννη από τον υπουργό Υγείας Άδ. Γεωργιάδη, ο κ. Μάντζος είπε ότι «δεν είναι "κατινιά" η διαύγεια και η λογοδοσία, δεν είναι "κατινιά" να μη μας νοιάζουν τα χαλιά των υπουργικών γραφείων, αλλά τα χάλια των νοσοκομείων [..] Όσο εκδηλώνονται αυτά τα συμπεριφορικά πρότυπα, της Μαρίας Αντουανέττας, την ίδια ώρα, η κοινωνία χειμάζει» είπε ο κ. Μάντζος.

Υπέρ της ανάληψης πρωτοβουλιών προκειμένου να αποκτήσει η χώρα μας ρόλο ειρηνευτικής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τάχθηκε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλ. Χαρίτσης, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Όπως είπε, «το Ισραήλ έχει επιλέξει -μετά τη γενοκτονία στη Γάζα- τη γενίκευση και την επέκταση του πολέμου. Αυτό δείχνουν και οι χθεσινές και προχθεσινές τρομοκρατικές -γιατί περί τρομοκρατικών ενεργειών πρόκειται- επιθέσεις στον Λίβανο, αυτή η αδιανόητη επίθεση με ανάφλεξη σε βομβητές και ασυρμάτους, που δείχνει ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια εντελώς διαφορετική φάση, σε μια νέα φάση που αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, σε μια νέα φάση δυστοπίας και πολεμικής φρίκης».

Η κυβέρνηση αποφεύγει τον έλεγχο «όπως ο διάβολος το λιβάνι» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου. Η πρόθεσή της κυβέρνησης, να διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις πυρκαγιές, μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, αντί για τον Σεπτέμβρη που είχε υποσχεθεί, σημαίνει διαρκής μετάθεση στις ελληνικές καλένδες είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε επίσης για «οργιώδη κινητικότητα» της κυβέρνησης σε διορισμούς προσώπων, σε διάφορες ανεξάρτητες αρχές. «Χθες στην Αρχή Διαφάνειας, και σήμερα, έγινε η ίδια απόπειρα για τον Συνήγορο του Πολίτη, που προσέκρουσε στην αντιπολίτευση»: «Δεν είναι τυχαία η απόπειρα αντικατάστασης του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς υπάρχουν ανοιχτές έρευνες, και η περίπτωση του ναυαγίου της Πύλου είναι μία από αυτές» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.