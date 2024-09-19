Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η οποία θα οριστικοποιήσει το κείμενο εισήγησης προς την Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το Σάββατο, για τον οδικό χάρτη προς την εκλογή αρχηγού και το έκτακτο Συνέδριο του κόμματος.

Η εισήγηση θα περιλαμβάνει και τη διαδικασία κύρωσης των υποψηφιοτήτων (συλλογική υπογράφων, ημερομηνία κατάθεσης υπογραφών). Την προηγούμενη φορά ήταν 30 υπογραφές μελών της ΚΕ και βουλευτών. Μέχρι στιγμής μένει το ίδιο.

Ο χαρακτήρας του συνεδρίου και το αντικείμενο του συνεδρίου θα συζητηθεί στην ΚΕ. Η ΠΓ θα εισηγηθεί να είναι έκτακτο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία, η εισήγηση είναι το έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει 1-3 Νοεμβρίου ενώ η εκλογή προέδρου και νέας Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση στις 24 Νοεμβρίου.

Εάν χρειαστεί β' γύρος για την ανάδειξη του νέου προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την 1η Δεκεμβρίου.

Η πρόταση Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή για τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ

Τις προτάσεις του για τη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης.

Ο βουλευτής από την Κρήτη, ο οποίος αναμένεται να είναι ανάμεσα στους διεκδικητές του προεδρικού θώκου, προτείνει την επίσπεση των διαδικασιών και τη διεξαγωγή των εκλογών σε δύο γύρους, στις 3 και 11 Νοεμβρίου καθώς και άμεση καταστατική αναδιοργάνωση του κόμματος.

Πιο αναλυτικά ανέφερε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βυθιστεί σε μια περίοδο εσωστρέφειας, πρωτοφανών εντάσεων και δημόσιων αντεγκλήσεων που ως αποτέλεσμα έχουν μεταξύ άλλων, τη συνεχή δημοσκοπική μας πτώση. Αυτή η πορεία απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια της κοινής γνώμης, επιβάλλεται να αντιστραφεί άμεσα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για καιρό στον ίδιο δρόμο της συνεχούς εσωστρέφειας. ‘Άμεσα, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε ένα καθαρό προγραμματικό λόγο που θα περιγράφει ένα εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα».

Επιπλέον, στην εισήγηση που θα κάνουμε ως ΠΓ στην Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η επανεκκίνηση του κόμματος προϋποθέτει:

α. Έκτακτο συνέδριο για ανάδειξη υποψηφίων Προέδρων.

β. Εκλογές (πιθανά σε δυο γύρους) για εκλογή Προέδρου.

γ. Καταστατικό συνέδριο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων αλλαγών.

δ. Εκλογές νέας Κεντρικής Επιτροπής και περιφερειακών οργάνων (σύμφωνα με το νέο καταστατικό).

ε. Προγραμματική συνδιάσκεψη που θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και θα σημάνει την έναρξη της πολιτικής μας αντεπίθεσης (καταστατικό συνέδριο και προγραμματική συνδιάσκεψη μπορούν να γίνουν μαζί).

ζ. Άμεση οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος.

Με καθαρά πολιτικά κριτήρια, με στόχο την κατά το δυνατό ταχύτερη επανασυσπείρωση της βάσης του κόμματος-ως προαπαιτούμενο για μια δυναμική μας επάνοδο-παραμερίζοντας προσωπικά κόστη, στρατηγικές ομάδων, προσωπικές επιλογές με γνώμονα την πολιτική επιβίωση και αγνοώντας το δημόσιο “πόλεμο” στον οποίο έχουν επιδοθεί πολλά στελέχη μας, καταθέτω σχέδιο εισήγησης της ΠΓ προς την επερχόμενη Κ.Ε (21/9/2024).

Συγκεκριμένα, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών για την άμεση αντιστροφή του αρνητικού κλίματος, με βάση την ιστορική μας διαδρομή και τις καταστατικές προβλέψεις και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνω:

Η Κ.Ε. να αποφασίσει έκτακτο συνέδριο με τη συμμετοχή των συνέδρων που είχαν πρόσφατα εκλεγεί. Το συνέδριο, (με πρόβλεψη για φυσική αλλά και εξ αποστάσεων συμμετοχή), θα αποφασίσει την ανάδειξη των υποψηφίων και θα καταλήξει σε πολιτική απόφαση».

Ο κ. Πολάκης προτείνει και το χρονοδιάγραμμα, ήτοι:

1. 29/09/2024 Κατάθεση υποψηφιοτήτων

2. 05/10/2024 Διαρκές συνέδριο

3. 03/11/2024 Α΄ ψηφοφορία για Πρόεδρο

4. 10/11/2024 Β΄ ψηφοφορία για Πρόεδρο

Ενώ αναφέρει:

«Έξω από τον μικρόκοσμο του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνία αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα που οδηγούν ακόμα και βουλευτές της ΝΔ να αντιπολιτεύονται.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, η χωρίς σοβαρό λόγο χρονική παράταση μιας περιόδου ακραίας εσωστρέφειας, αποτελεί το καλύτερο δώρο για τον αντίπαλο».

Πηγή: skai.gr

