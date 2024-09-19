Το τηλεοπτικό κοινό προστάτεψε με την ψήφο του την Σωτηρία και τον Νίκο στο Power of Love, και περνάνε κατευθείαν στον τελικό.

Μέχρι τότε όμως μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις!

Η Μαρίνα με τον Γιώργο δίνουν το πρώτο τους φιλί! Στις συζητήσεις τους για όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του Power of Love το ζευγάρι φαίνεται να συμφωνεί απόλυτα…

Το παιχνίδι του «ανακριτή» επιστρέφει και αυτή τη φορά στο «σκαμνί» κάθεται η Σωτηρία. Οι ερωτήσεις είναι δύσκολες και στοχευμένες. Γιατί άλλαξε τη συμπεριφορά της απέναντι στον Νίκο; Ποια κοπέλα την εκνευρίζει; Νιώθει άσχημα που χρησιμοποίησε τις φίλες της; Έχει στρατηγική;

Πηγή: skai.gr

