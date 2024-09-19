Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: 2 γιατροί και 3 φαρμακοποιοί προφυλακίστηκαν

Πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ κρίθηκαν προφυλακιστεοι για τις εικονικές συνταγογραφήσεις που ζημίωσαν κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΟΠΥΥ.
Πρόκειται για δυο γιατρούς, έναν παθολόγο και έναν γυναικολόγο που φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στα δυο κυκλώματα.
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και τρεις φαρμακοποιοί που κατά τη δικογραφία εκτελούσαν τις χιλιάδες εικονικές συνταγές.
Αντίθετα, ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, με ή χωρίς περιοριστικους όρους.
Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια καρδιολόγος, σύζυγος του προφυλακισμένου γυναικολόγου στην οποία επιβλήθηκε ο περιοριστικούς όρους της χρηματικής εγγύησης 5 χιλιάδων ευρώ.
