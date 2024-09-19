Έσκασε το μπαμ με Μαρσιάλ: «Ευκαιρία για εμένα η ΑΕΚ»

Το super deal με τον Αντονί Μαρσιάλ επισημοποίησε η ΑΕΚ! Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών.

Ο 29χρονος θα λαμβάνει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ σε βάθος τριετίας το ποσό ανεβαίνει στα 11 εκατ. ευρώ, χωρίς τα μπόνους.

Ο ίδιος, με τη σειρά του, στην ανακοίνωσε δήλωσε πως η ΑΕΚ αποτελεί μια ευκαιρία και θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να κατακτήσει τίτλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ. Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2027.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο 28χρονος άσος δήλωσε στο aekfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Η ΑΕΚ είναι μια ευκαιρία για εμένα και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε πράγματα, να κατακτήσουμε τρόπαια και να δώσουμε χαρά στον κόσμο της ομάδας».

Ο Άντονι Μαρσιάλ γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1995 στο Μασί της Γαλλίας. Σε ηλικία 8 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της τοπικής Ουλί και έξι χρόνια αργότερα η Λιόν αποφάσισε να τον αποκτήσει. Στην πρώτη του σεζόν με την Κ17 έβαλε 32 γκολ σε 21 ματς, ενώ πραγματοποίησε και τέσσερις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2013, όταν σε ηλικία 17 ετών η Μονακό δαπάνησε 5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Με την ομάδα του Πριγκιπάτου πραγματοποίησε μέσα στην επόμενη διετία 70 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 15 γκολ. Το καλοκαίρι του 2015 ακολούθησε το μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα του, καθώς την τελευταία ημέρα των μεταγραφών η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δαπάνησε σχεδόν 60 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους για τον κάνει δικό της. Ποσό που αποτέλεσε ρεκόρ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ για παίκτη κάτω των 20 ετών.

Στη Γιουνάιτεντ η καριέρα του Μαρσιάλ εκτοξεύτηκε. Πραγματοποίησε με τη φανέλα της 317 εμφανίσεις (90 γκολ, 47 ασίστ) μέσα στα επόμενα εννέα χρόνια, με μια παρένθεση εξάμηνου δανεισμού στη Σεβίλλη στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021-22 (12 ματς, 1 γκολ, 1 ασίστ). Από πλευράς τίτλων κατέκτησε το FA Cup της σεζόν 2015-16, το Carabao Cup της σεζόν 2016-17, το Community Shield του 2016, το UEFA Europa League της σεζόν 2016-17, το Carabao Cup της σεζόν 2022-23 και το FA Cup της σεζόν 2023-24.

Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ τον Σεπτέμβρη του 2015 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, με την οποία μετρά έως σήμερα 30 συμμετοχές και δύο γκολ, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Nations League το 2021.

Άντονι, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!



