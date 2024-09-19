Ως «απαραίτητη για τη θωράκιση της χώρας» χαρακτηρίζει την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra με ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την τελετή καθέλκυσης της 2ης ελληνικής φρεγάτας στη Γαλλία.

Ο πρωθυπουργός διευκρινίζει ότι η αγορά της 4ης φρεγάτας δεν διαταράσσει τη δημοσιονομική συνέπεια και κάνει λόγο για «αδιαπραγμάτευη προτεραιότητα».

Πιο αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Καθώς η χώρα μας ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πρώτη φρεγάτα Belharra και την ημέρα που στα ναυπηγεία της Naval Group στο Lorient καθελκύεται η δεύτερη ενώ κατασκευάζεται η τρίτη, ξεκινούν οι διαδικασίες για την προμήθεια και τέταρτου σκάφους αυτού του τύπου. Γίνεται, έτσι, πράξη το μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων που εξαρχής είχα προσωπικά εξαγγείλει.

Η δαπάνη της νέας αγοράς έχει προϋπολογιστεί κατά τρόπο που δεν διαταράσσει τη δημοσιονομική μας συνέπεια. Κρίθηκε, ωστόσο, απαραίτητη αφού η θωράκιση της πατρίδας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η Ελλάδα όλο και πιο ισχυρή».

Πηγή: skai.gr

