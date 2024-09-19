ΑΑΔΕ: Ξεπερνούν τα 5,3 δις ευρώ οι επιστροφές φόρων

Ξεπερνούν τα 5,3 δις ευρώ οι επιστροφές φόρων που έχει πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ από τις αρχές του έτους ενώ ο στόχος για το 9μηνο ήταν στα 4,919 δις ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 389 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ για τις επιστροφές φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση τις φετινές δηλώσεις, έχουν ήδη επιστραφεί 432 εκατ ευρώ ή 93,55% του συνόλου.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα η ΑΑΔΕ αναφέρει χαρακτηριστικά:

Το πλήθος εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών από την 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί κατά 62%. Μέσα στο 2024 υποβλήθηκαν 4.022.000 αιτήματα επιστροφής και διεκπεραιώθηκαν 4.717.000 αιτήματα.

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις φετινές δηλώσεις έχουν ολοκληρωθεί, μέσω καταβολών ή συμψηφισμών, σε ποσοστό 93,55%, ξεπερνώντας σε ποσό τα 432 εκ ευρώ.

Τον προηγούμενο μήνα ολοκληρώθηκε η διαλειτουργικότητα για μαζικούς συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία (μέσω ΗΔΙΚΑ), επιταχύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις αυτοματοποιημένες επιστροφές.

Κατόπιν εφαρμογής του νέου κεντρικοποιημένου συστήματος επιστροφών 95% σχεδόν των αιτημάτων επιστροφής, για τα οποία δεν απαιτείται έλεγχος και δεν υπάρχει νομικό ή πραγματικό κώλυμα επιστροφής, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κεντρικά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των εκκρεμών επιστροφών υπόκειται σε συνθήκες εποχικότητας, ανάλογα με την περίοδο υποβολής κάθε είδους δηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

