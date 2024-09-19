Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι παραβρέθηκε στο γεύμα που διοργάνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες, με τους ηγέτες των χωρών Δυτικών Βαλκανίων και, όπως ανέφερε με ανάρτησή του στο facebook (σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση), τόνισε ότι «η περιοχή και η χώρα έχουν κουραστεί να παραμερίζουν τα εμπόδια που είναι διμερή και δεν αποτελούν μέρος των αντικειμενικών κριτηρίων για την ένταξη στην Ένωση και ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να υπάρξει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην όλη διαδικασία».

«Επανέλαβα τη δέσμευσή μας για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, την ένταξη στην Ένωση και την πρόοδο με βάση πραγματικά και βιώσιμα κριτήρια» προσέθεσε. Όσον αφορά στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σημείωσε ότι συζήτησαν «για το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής και τις δυνατότητές μας. Ευρώπη ναι, με βάση αντικειμενικά και ρεαλιστικά κριτήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.