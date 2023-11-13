Δύο ακόμα ινδικές πόλεις μετά το Νέο Δελχί συμπεριελήφθησαν σήμερα το πρωί μεταξύ των 10 πόλεων με τη χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο, μία ημέρα μετά τα πυροτεχνήματα που άναψαν για το Ντιβάλι –την ετήσια ινδουιστική γιορτή του φωτός.

Η πρωτεύουσα Νέο Δελχί, ως συνήθως, βρίσκεται στην κορυφή. Ο δείκτης ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (AQI) διαμορφώθηκε στο 420, γεγονός που τοποθετεί την πόλη στην κατηγορία «επικίνδυνη», σύμφωνα με τον ελβετικό όμιλο IQAir.

Όταν ο δείκτης AQI βρίσκεται στο επίπεδο του 400-500 σημαίνει ότι η μόλυνση επηρεάζει τους υγιείς ανθρώπους και είναι επικίνδυνη για όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα, ενώ το επίπεδο του 150-200 δημιουργεί δυσφορία για όσους πάσχουν από άσθμα, πνευμονολογικά και καρδιολογικά προβλήματα. Το επίπεδο του 0-50 θεωρείται καλό.

Ήδη από χθες βράδυ το Νέο Δελχί άρχισε να βυθίζεται σε βαρύ νέφος, με τον δείκτη AQI να διαμορφώνεται στα ανησυχητικά επίπεδα του 680 λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Στον κατάλογο των 10 πιο μολυσμένων πόλεων περιλαμβάνεται επίσης η οικονομική πρωτεύουσα Μουμπάι στην έκτη θέση με AQI 157 και η Καλκούτα στην ανατολική Ινδία, που βρέθηκε στην έβδομη θέση με τον δείκτη AQI να διαμορφώνεται στο 154.

Κάθε χρόνο οι αρχές επιβάλλουν απαγορεύσεις για πυροτεχνήματα στην πρωτεύουσα, αλλά σπάνια τηρούνται οι απαγορεύσεις αυτές. Ο βουλευτής Σάκετ Γκοχάλε ανήρτησε επιστολή στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) με την οποία ζήτησε από την τοπική αστυνομία πληροφορίες για τον αριθμό των περιστατικών χρήσης πυροτεχνημάτων και τις ενέργειες των αρχών σε βάρος των παραβατών.

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ινδία επιδεινώνεται κάθε χρόνο εν όψει του χειμώνα, όταν ψυχρές αέριες μάζες παγιδεύουν ρύπους από οχήματα, βιομηχανίες, εργοτάξια και την καύση υπολειμμάτων από τη συγκομιδή της αγροτικής παραγωγής.

Οι αρχές στο Νέο Δελχί ανέβαλαν την προηγούμενη απόφαση για περιορισμό της χρήσης οχημάτων ύστερα από σύντομη βροχόπτωση την Παρασκευή που έδωσε μια μικρή ανάσα ύστερα από μία εβδομάδα τοξικού αέρα.

Η τοπική κυβέρνηση δήλωσε ότι σχεδιάζει να διατηρήσει την απαγόρευση στις οικοδομικές εργασίες και να κρατήσει τα σχολεία κλειστά για την προστασία των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

