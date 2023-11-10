Ανάλυση NASA: Πέντε έως 10 φορές περισσότερες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές

Τον κώδωνα του κινδύνου για ραγδαία αύξηση των ακραίων φαινομένων κατά τον φετινό χειμώνα, εξαιτίας του φαινομένλυ «Ελ Νίνιο», κρούει η NASA.

Η ανάλυση της περιβαλλοντικής ομάδας της NASA κάνει λόγο για πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές και πόλεις κοντά στις ακτές, λόγω της απότομης ανόδου στη στάθμη της θάλασσας, η οποία θα ενισχυθεί από τις συνέπειες του Ελ Νίνιο.

Σύμφωνα με τη NASA, εάν αναπτυχθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο αυτόν τον χειμώνα, οι πόλεις κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αμερικής θα μπορούσαν να δουν μια αύξηση στη συχνότητα των πλημμυρών υψηλής παλίρροιας, αποτέλεσμα δρόμοι να βυθιστούν κάτω από το νερό και υπόγεια και ισόγεια κτίσμστα να κινδυνεύσουν σοβαρά.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα της θάλασσας και θερμότερες από τις μέσες θερμοκρασίες των ωκεανών κατά μήκος του ισημερινού Ειρηνικού. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να εξαπλωθούν προς τους πόλους κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αμερικής. Το Ελ Νίνιο, το οποίο εξακολουθεί να αναπτύσσεται φέτος, μπορεί να φέρει περισσότερες βροχές από το συνηθισμένο στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ και ξηρασία σε χώρες του δυτικού Ειρηνικού όπως η Ινδονησία. Αυτές οι επιπτώσεις εμφανίζονται συνήθως από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο.

Η ανάλυση της NASA διαπιστώνει ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και πέντε περιπτώσεις ενός τύπου πλημμύρας που ονομάζεται συμβάν 10ετούς πλημμύρας αυτόν τον χειμώνα, σε πόλεις όπως το Σιάτλ και το Σαν Ντιέγκο. Μέρη όπως το La Libertad και το Baltra στον Ισημερινό θα μπορούσαν να εμφανίσουν έως και τρία από αυτά τα δεκαετή πλημμυρικά φαινόμενα αυτόν τον χειμώνα. Αυτός ο τύπος πλημμύρας δεν συμβαίνει συνήθως κατά μήκος της δυτικής ακτής της Αμερικής, εκτός των ετών Ελ Νίνιο. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι μέχρι τη δεκαετία του 2030, η άνοδος των θαλασσών και η κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα αυτές οι πόλεις να αντιμετωπίζουν παρόμοιους αριθμούς 10ετών πλημμυρών ετησίως, χωρίς του συμβολή του El Niño.

«Είμαι λίγο έκπληκτος που η ανάλυση διαπίστωσε ότι αυτά τα γεγονότα 10 ετών θα μπορούσαν να γίνουν συνηθισμένα τόσο γρήγορα», δήλωσε ο Phil Thompson, ωκεανογράφος στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης και μέλος της επιστημονικής ομάδας της NASA για την αλλαγή της στάθμης της θάλασσας, που πραγματοποίησε την ανάλυση. «Θα πίστευα ότι ίσως μέχρι τη δεκαετία του 2040 ή του 2050», συμπλήρωσε.

Οι δεκαετείς πλημμύρες είναι εκείνες που έχουν μία στις 10 πιθανότητες να συμβούν σε κάθε δεδομένο έτος. Αποτελούν μέτρο για το πόσο υψηλά γίνονται τα τοπικά επίπεδα της θάλασσας: Η έκταση των πλημμυρών σε μια συγκεκριμένη πόλη ή κοινότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της τοπογραφίας μιας περιοχής και της θέσης των σπιτιών και της υποδομής σε σχέση με τον ωκεανό. Οι δεκαετείς πλημμύρες μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό που η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας ταξινομεί ως μέτριες πλημμύρες, με πλημμύρα δρόμων και κτιρίων και πιθανή ανάγκη εκκένωσης ανθρώπων ή μεταφοράς αντικειμένων σε υψηλότερα εδάφη.

Η ανάλυση των παράκτιων πλημμυρών της NASA διαπιστώνει ότι μέχρι τη δεκαετία του 2030, κατά τη διάρκεια των ισχυρών χρόνων του Ελ Νίνιο, οι πόλεις στη δυτική ακτή της Αμερικής θα μπορούσαν να δουν έως και 10 από αυτά τα 10ετή γεγονότα πλημμύρας. Μέχρι τη δεκαετία του 2050, το ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να οδηγήσει σε έως και 40 περιπτώσεις αυτών των γεγονότων σε ένα δεδομένο έτος.

Πώς εξελίσσεται η άνοδος στη στάμθη της θάλασσας

Το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, επομένως τα επίπεδα της θάλασσας τείνουν να είναι υψηλότερα σε μέρη με θερμότερο νερό. Ερευνητές και μετεωρολόγοι παρακολουθούν τις θερμοκρασίες των ωκεανών καθώς και τα επίπεδα του νερού για να εντοπίσουν το σχηματισμό και την ανάπτυξη ενός Ελ Νίνιο.

«Η κλιματική αλλαγή μετατοπίζει ήδη τη βασική στάθμη της θάλασσας κατά μήκος των ακτών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ben Hamlington, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της υπηρεσίας για την αλλαγή της στάθμης της θάλασσας.

Η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται ως αντίδραση στην υπερθέρμανση των πλανητών, καθώς η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί της Γης θερμαίνονται και οι πάγοι και τα ράφια λιώνουν. Αυτό έχει ήδη αυξήσει τον αριθμό των ημερών υψηλής παλίρροιας ή όχλησης με πλημμύρες που βιώνουν οι παράκτιες πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φαινόμενα όπως το Ελ Νίνιο και οι καταιγίδες, που ανεβάζουν προσωρινά τη στάθμη της θάλασσας, επιδεινώνουν αυτές τις επιπτώσεις.

«Καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται, ορισμένες πόλεις θα δουν πλημμύρες πέντε έως δέκα φορές πιο συχνά. Το SWOT θα παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές για να διασφαλίσει ότι οι παράκτιες κοινότητες δεν θα παρασυρθούν από την επιφυλακή», δήλωσε η Nadya Vinogradova Shiffer, επιστήμονας του προγράμματος SWOT και διευθύντρια του προγράμματος φυσικής των ωκεανών στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.