Μια λίμνη στη Χαβάη το χρώμα της οποίας είναι τόσο ροζ όπως μια τσιχλόφουσκα και θα μπορούσε να συνθέτει σκηνικό από πλατό της Barbie, έχει στρέψει το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων, που προσπαθούν να ανακαλύψουν γιατί έχει αυτήν την απόχρωση.

Το προσωπικό στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Kealia Pond στο Μάουι παρακολουθεί το ροζ νερό από τις 30 Οκτωβρίου.

Ο διευθυντής του καταφυγίου Μπρετ Γουλφ, μιλώντας στο CBS news υποστήριξε ότι πρόσφατα έλαβε αναφορά από επιστήμονες σύμφωνα με την οποία «η ξηρασία μπορεί να ευθύνεται για την περίεργη απόχρωση».

Μάλιστα προειδοποιούν τον κόσμο που συρρέει να δει από κοντά την απόκοσμη λίμνη με το παράξενο χρώμα, να μην μπαίνουν μέσα όπως επίσης και να μην πίνουν νερό.

Ο Γουλφ ανησυχούσε ότι το έντονο ροζ θα μπορούσε να είναι σημάδι άνθισης φυκιών, αλλά οι εργαστηριακές δοκιμές διαπίστωσαν ότι τα τοξικά φύκια δεν προκαλούσαν το χρώμα. Αντίθετα, ένας οργανισμός που ονομάζεται αλοβακτήρια μπορεί να είναι ο ένοχος.

Τα αλοβακτήρια είναι ένας τύπος αρχαίων ή μονοκύτταρων οργανισμών που ευδοκιμούν σε υδάτινα σώματα με υψηλά επίπεδα αλατιού. Η αλατότητα εντός της περιοχής εξόδου της λίμνης Kealia είναι επί του παρόντος μεγαλύτερη από 70 μέρη ανά χίλια, η οποία είναι διπλάσια από την αλατότητα του θαλασσινού νερού.

Ο Wolfe είπε ότι το εργαστήριο θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει ανάλυση DNA για να ταυτοποιήσει οριστικά τον οργανισμό.

Η ξηρασία του Μάουι πιθανότατα συμβάλλει στην κατάσταση. Κανονικά το Waikapu Stream τροφοδοτεί τη λίμνη Kealia και ανεβάζει τα επίπεδα του νερού εκεί, αλλά ο Wolfe είπε ότι αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό.

Όταν βρέχει, το ρέμα ρέει στην κύρια λιμνούλα της Kealia και στη συνέχεια στην περιοχή εξόδου που είναι τώρα ροζ. Αυτό θα μειώσει την αλατότητα και ενδεχομένως θα αλλάξει το χρώμα του νερού.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το χρώμα των νερών αλλάζουν σε λίμνες και ποτάμια.

Τον Μάρτιο, η πόλη του Αϊντάχο Σπρινγκς είχε μια μυστηριώδη μόλυνση που διέρρευσε στα λύματα της που μετέτρεψε το νερό λίμνης σε μια ανοιχτόχρωμη ροζ απόχρωση. Αποδείχθηκε ότι ήταν 20 γαλόνια συμπυκνωμένης ροζ βαφής.

Πέρυσι, η λίμνη Haiyaha του Εθνικού Πάρκου Rocky Mountain άλλαξε ξαφνικά χρώματα σε ένα εκπληκτικό τυρκουάζ, αφού μια κατολίσθηση έσπρωξε κονιοποιημένο βράχο στη λίμνη.

Το 2017, κάτοικοι μιας καναδικής πόλης ξύπνησαν μια μέρα και ανακάλυψαν ότι το νερό της βρύσης τους είχε γίνει καυτό ροζ. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι φαίνεται ότι μια βαλβίδα μπορεί να έχει κολλήσει, επιτρέποντας στο υπερμαγγανικό κάλιο -- μια κοινή χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του νερού - να εισέλθει στη δεξαμενή του κάρτερ και ως εκ τούτου στο σύστημα διανομής νερού της πόλης. Όταν διαλύεται στο νερό, η χημική ουσία προκαλεί μια ροζ απόχρωση.

Το 2015, κάτοικοι πολλών χωριών στη βορειοδυτική Ισπανία παρατήρησαν ότι το νερό στα σιντριβάνια τους είχε γίνει κόκκινο. Η απόχρωση προκλήθηκε από μικροσκοπικά φύκια που έφτασαν σε πρόσφατη βροχόπτωση.

