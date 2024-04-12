Χιλιάδες μωρά πιγκουίνοι έπεσαν με θάρρος από έναν τεράστιο βράχο 15 μέτρων και κολύμπησαν για πρώτη φορά στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής.

Απίστευτα νέα πλάνα δείχνουν τους πιγκουίνους να βουτούν ένας - ένας, προσφέροντας ένα απίστευτο θέαμα.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο του National Geographic:

Ο βραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας του National Geographic, Μπέρτι Γκρέγκορι, πέρασε ένα παγωμένο δίμηνο παρακολουθώντας το κοπάδι των 10.000 αυτοκρατορικών πιγκουίνων στην Ανταρκτική Χερσόνησο. Κατάφερε και απαθανάτισε τη συμπεριφορά των νεοσσών που δεν είχαν ξαναδεί κάμερα, όπως ο ίδιος είπε στο «Good Morning America».

«Λέγεται πέταγμα, όταν κάνουν το πρώτο τους μπάνιο», εξήγησε και πρόσθεσε: «κανονικά πηδούν από τον θαλάσσιο πάγο, ο οποίος έχει ύψος 1 ή 2 πόδια. Παρατηρούσαμε ότι αυτά τα τρένα με νεοσσούς περνούσαν σε διαφορετικό μέρος. Έτσι εκτόξευσα το drone, το πέταξα εκεί για να δω τι συνέβαινε και συνειδητοποίησα ότι στοιβάζονταν στην άκρη ενός τεράστιου βράχου πάγου 50 ποδιών (15 μέτρων)», συνέχισε.

These baby penguins are taking the plunge! 🐧@NatGeoTV is releasing this footage of baby penguins cliff-diving for the first time as part of the amazing Earth Month content found on @DisneyPlus. @morgannorwood has more. pic.twitter.com/DUQ2jRBqo7

— Good Morning America (@GMA) April 11, 2024

