Νεκρά 47 ζώα από δηλητηριασμένα δολώματα στον Έβρο

Το φαινόμενο της εκτεταμένης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων -βάσει των στοιχείων των καταγεγραμμένων περιστατικών-επαναφέρει στο προσκήνιο η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ), που δραστηριοποιείται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.

Με αφορμή την πρόσφατη -τέλη του προηγούμενου μήνα- θανάτωση 47 ζώων της άγριας πανίδας του Έβρου από δηλητηριασμένα δολώματα και δεδομένου ότι τα ζώα εντοπίστηκαν σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000, η ΕΠΒΘ τονίζει τον κίνδυνο που ελλοχεύει και για τα προστατευόμενα είδη της περιοχής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική με τη μαζική θανάτωση των ζώων ανακοίνωση τα δηλητηριασμένα ζώα εντοπίστηκαν «μετά από πρωτοφανή κινητοποίηση» -σε μία περιοχή έκτασης περίπου πέντε χιλιομέτρων- τριών Ειδικών Μονάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, μία της ΕΠΒΘ και του ΟΦΥΠΕΚΑ και με τη συνδρομή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς και της αντιδημαρχίας Φερών. Τα περισσότερα ζώα που βρέθηκαν ήταν σε προχωρημένη σήψη γεγονός που όπως σημειώνεται υποδεικνύει ότι παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή και συνέχιζαν να αποτελούν εστία δηλητηρίασης για επόμενα ζώα.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη σε κοντινή απόσταση με το περιστατικό θανάτωσης δύο χρυσαετών, ενός καλαμόκιρκου κι ενός τσακαλιού λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρονικά η παράνομη χρήση δολωμάτων σε αυτή την περιοχή μάλλον συνέπεσε. Από τα παραπάνω περιστατικά το μεν εντοπίστηκε λόγω πομπού που έφερε ο ένας χρυσαετός, ενώ το άλλο δεν εντοπίστηκε και εξελίχθηκε σε μαζική δηλητηρίαση», εξηγεί η ΕΠΒΘ.

Σημειώνεται πως τη διερεύνηση του περιστατικού της μαζικής δηλητηρίασης ανέλαβε το αρμόδιο δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο διενεργεί την ποινική προανάκριση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου που απέστειλε δείγματα για τοξικολογικές αναλύσεις, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

