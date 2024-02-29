Φώκιες: Γιατί τα χαριτώμενα θηλαστικά συνωστίζονται στην παραλία του Νόρφολκ

Περισσότερες από 2.500 φώκιες έχουν συγκεντρωθεί σε μια παραλία στο Νόρφολκ για να αλλάξουν τρίχωμα, σαν να πετάνε τα φθαρμένα χειμωνιάτικα παλτά τους, έτοιμες να υποδεχτούν την άνοιξη.

Τα θηλαστικά με την γαλαζοπράσινη γούνα, συγκεντρώνονται μαζικά σε ένα σημείο για να μείνουν ζεστά διατηρώντας την θερμοκρασία σωματός τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που κρατά δύο έως τρεις μήνες μετά την αναπαραγωγή.

Mέσα σε διάστημα, περίπου, έξι εβδομάδων οι φώκιες απαλλάσσονται από το νεκρό τρίχωμα καθώς ξύνονται και τρίβονται στην άμμο ή στους βράχους.

Η γούνα τους, μαζί με το λίπος τους, λειτουργεί ως μόνωση κρατώντας στεγνό το δέρμα τους όταν κολυμπούν.

Ωστόσο, το θαλασσινό νερό και τα παράσιτα επηρεάζουν τη γούνα μιας φώκιας με αποτέλεσμα το τρίχωμα να πρέπει να ανανεωθεί.

