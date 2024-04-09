Η κλιματική κρίση και οι δεσμεύσεις τους για το κλίμα φαίνεται πως δε στάθηκαν εμπόδιο για τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ορυκτών καυσίμων σε φτωχές χώρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian, ορισμένες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες της G20 διέθεσαν 142 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη ορυκτών καυσίμων στο εξωτερικό από το 2020 έως το 2022, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συνέταξαν οι οργανώσεις Oil Change International (OCI) και Friends of the Earth US.

Ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ήταν οι μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης τα τρία αυτά χρόνια, με το φυσικό αέριο να έχει λάβει μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τον άνθρακα ή το πετρέλαιο.

Η G7 των μεγαλύτερων οικονομιών, στην οποία ανήκουν η Ιαπωνία και ο Καναδάς, δεσμεύτηκε το 2022 να σταματήσει τη χρηματοδότηση ορυκτών καυσίμων στο εξωτερικό. Όμως, ενώ η χρηματοδότηση για τον άνθρακα μειώθηκε γρήγορα, η χρηματοδότηση για έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό.

Κάποια από τα χρήματα πηγαίνουν σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, αλλά μεγάλο μέρος τους προορίζεται για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ωστόσο, οι πιο πλούσιες χώρες μεσαίου εισοδήματος εξακολουθούν να λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση από τις φτωχότερες.

Η μελέτη OCI επικεντρώνεται στην περίοδο από την αρχή του οικονομικού έτους 2020-21 για κάθε χώρα, έως το τέλος της χρήσης 2022-23. Παρά τις δεσμεύσεις τους λοιπόν η μελέτη έδειξε ότι η Ιαπωνία συνέχισε να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις ορυκτών καυσίμων στο εξωτερικό τις τελευταίες εβδομάδες, έως δηλαδή και τα μέσα Μαρτίου 2024.

Η Παγκόσμια Τράπεζα παρείχε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε ορυκτά καύσιμα κατά τη διάρκεια της τριετίας, από τα οποία περίπου τα δύο τρίτα πήγαν σε έργα φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιταλία παρείχαν επίσης δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση ετησίως σε έργα ορυκτών καυσίμων στο εξωτερικό πριν από το τέλος του 2022-23, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε περίπου 600 εκατ. δολάρια ετησίως κατά μέσο όρο.

Ο Καναδάς παρείχε κάτι λιγότερο από 11 δισ. δολάρια ετησίως κατά μέσο όρο, την περίοδο 2020-2022, ενώ η Νότια Κορέα παρείχε 10 δισ. δολάρια και η Ιαπωνία περίπου 7 δισ. δολάρια.

Κατά την ίδια τριετία, οι οικονομίες της G20 διέθεσαν περίπου 104 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας στο εξωτερικό, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Claire O'Manique, αναλύτρια δημοσίων οικονομικών στην OCI, δήλωσε: «Ενώ οι πλούσιες χώρες συνεχίζουν να σέρνουν τα πόδια τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μια παγκόσμια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, χώρες όπως ο Καναδάς, η Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν έλλειψη δημόσιων πόρων για ορυκτά καύσιμα που καταστρέφουν το κλίμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να λογοδοτούμε τις πλούσιες χώρες για το ρόλο τους στη χρηματοδότηση της κλιματικής κρίσης και να απαιτήσουμε να κινηθούν πρώτα και ταχύτερα στη σταδιακκατάργηση των ορυκτών καυσίμων, να σταματήσουν να χρηματοδοτούν τα ορυκτά καύσιμα και να πληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί».

Ο Makiko Arima, ανώτερος εκπρόσωπος των οικονομικών στην OCI, κάλεσε συγκεκριμένα την Ιαπωνία να σταματήσει να υποστηρίζει τα ορυκτά καύσιμα. Η Ιαπωνία έχει ασκήσει πιέσεις παρασκηνιακά ώστε να εμποδίσει τις χώρες της G7 να υιοθετήσουν μια ισχυρότερη στάση για τα ορυκτά καύσιμα.

