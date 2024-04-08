Παγκόσμια... παράκρουση έχει προκαλέσει η ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα γίνει ορατή σε όλο της μεγαλείο στην κεντρική και βόρεια Αμερική, έως και τον Καναδά.

Η NASA, με τα υπερσύγχρονα όργανα που διαθέτει, θα «καλύψει» εξ ολοκλήρου τον «χορό των ουράνιων σωμάτων», κατά τον οποίο η Σελήνη περνά ανάμεσα στη Γη και τον ήλιο και «μπαίνει» στην ίδια ευθεία με τον Ήλιο, προκαλώντας το φαινόμενο της ολικής έκλειψης.

Το στέμμα που δημιουργείται γύρω από τη Σελήνη, είναι το ηλιακό φως που προσπαθεί να «αποδράσει» από το εμπόδιο της Σελήνης και να φτάσει στα ανθρώπινα μάτια, στη Γη μας. Ένα φαινόμενο εξίσου εντυπωσιακό, που γίνεται ορατό σε όλο του το φάσμα ελάχιστες φορές στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.

Δείτε live την ολική έκλειψη Ηλίου:

Οι αστρονόμοι στις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουν χαρτογραφήσει ακριβώς ποιο θα είναι το μονοπάτι που θα «ακολουθήσει» η έκλειψη.

Αυτό το μονοπάτι, παρεμπιπτόντως, έχει πλάτος 115 μίλια (183 χιλιόμετρα) κατά μέσο όρο και περιλαμβάνει μερικές μεγάλες πόλεις όπως το Ντάλας, την Ινδιανάπολη, το Κλίβελαντ και το Μπάφαλο, αλλά και τους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Δείτε live την έκλειψη από τέσσερις διαφορετικές περιοχές:

Από τον Καναδά θα «περάσει» από το Χάμιλτον, το Οντάριο, το Μόντρεαλ, το Κεμπέκ και το Γκάντερ, τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ.

Όσοι παρακολουθήσουν το φαινόμενο από σημεία περιμετρικά των περιοχών που αναφέραμε, θα «χάσουν» λίγη από τη μαγεία του, αλλά - και σε αυτήν την περίπτωση - θα γίνουν μέρτυρες εκπληκτικών εικόνων.

