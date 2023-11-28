Ένα από τα πιο σπάνια θηλαστικά στον κόσμο, ένας μαύρος ρινόκερος, γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία. Οι φύλακες του ζωολογικού κήπου στο Chester Zoo, στο Cheshire της Βρετανίας, είπαν ότι ο μαύρος ρινόκερος γεννήθηκε την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2023.

«Περιμέναμε με ανυπομονησία αυτή τη γέννα για 15 μήνες, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα συμβεί ακριβώς μπροστά στα μάτια μας», είπε η υπεύθυνη της ομάδας ρινόκερων του Chester Zoo, Emma Evision.

«Το να δούμε το μωρό ρινόκερο να έρχεται στον κόσμο, μπροστά στα μάτια μας, ήταν ένα δώρο». Η Emma Evision είπε ότι το μωρό είναι υγιές, καλοθρεμμένο, γεμάτο περιέργεια και ενέργεια.

Οι μαύροι ρινόκεροι στην Αφρική κάποτε αριθμούνταν σε δεκάδες χιλιάδες, όμως, σήμερα, έχουν απομείνει μόνο, περίπου, 6.500 ζώα στη φύση.

