Εικόνες ενός εξαιρετικά σπάνιου, γιγαντιαίου αρουραίου στα Νησιά του Σολομώντα κατάφεραν να καταγράψουν για πρώτη φορά – και μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών, οι επιστήμονες .

Κρυφές κάμερες «τσάκωσαν» τέσσερις αρουραίους του Βανγκούνου (Vangunu) - ενός τρωκτικού που μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 45 εκατοστά – να περιφέρονται σε δάσος του νησιού του αρχιπελάγους βορειοδυτικά της Αυστραλίας.

Team takes first-ever photos of the Vangunu giant rat https://t.co/tOlD7m31I4 https://t.co/k33aWRmLi0 — Phys.org (@physorg_com) November 23, 2023

Τα τρωκτικά αναγνωρίστηκαν χωρίς αμφιβολία ως οι αρουραίοι- γίγαντες Vangunu (Uromys vika) λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, της μακριάς ουράς τους και των πολύ κοντών αυτιών τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 20 Νοεμβρίου στο περιοδικό Ecology and Evolution.

«Η καταγραφή του γιγάντιου αρουραίου του Βαγνκούνου για πρώτη φορά είναι εξαιρετικά θετική ως εξέλιξη για το ελάχιστα γνωστό αυτό είδος» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της μελέτης και λέκτορας βιολογίας ενδημικών σπονδυλωτών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Ταϊρόν Λάβερι.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Λάβερι, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς το είδος του αρουραίου Βανγκούνου σύντομα μπορεί να εξαφανιστεί λόγω της εμπορικής υλοτομίας που έχει αποδεκατίσει το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του νησιού.

Πηγή: skai.gr

