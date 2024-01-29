Σε εμπρησμό οφείλεται , σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά η οποία κατακαίει το εθνικό πάρκο Λος Αλέρκες (Los Alerces ) στην Παταγονία της Αργεντινής επί τρεις ημέρες. Η φωτιά έχει κατέστρεψει ήδη περίπου 6.000 στρέμματα ενώ η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες συνεχίζεται.

Argentina’s Los Alerces national park, home to the threatened Alerce tree, one of the longest-living tree species (3600 years), is on fire in Patagonia.

🌳🔥

The Alerce is a Sequoia-type tree and the park is a World Heritage Site. pic.twitter.com/DaHXItdSDv January 28, 2024

Εν μέσω καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, καταγράφονται θερμοκρασίες-ρεκόρ, 40° Κελσίου και πλέον, στην αργεντίνικη Παταγονία, περιοχή καλυπτόμενη από έρημο, συνήθως παγωμένη κι ανεμοδαρμένη, στον απώτερο νότο της χώρας.

Δεκάδες πυροσβέστες συνέχιζαν χθες τον αγώνα με τις φλόγες που για να εμποδίσουν τη φωτιά να φθάσει στις κοντινές πόλεις Έσκελ και Τρεβέλιν, περίπου 2.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

«Έχουμε επιβεβαίωση πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από πρόθεση», είπε ο Ιγνάσιο Τόρες, ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσουβούτ, έπειτα από υπέρπτηση στην περιοχή χθες Κυριακή.

Οι υπεύθυνοι για την πυρκαγιά, πρόσθεσε, «πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης», καλώντας να έχουν εξαιρετικά αυστηρή «μεταχείριση προς παραδειγματισμό».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Rivadavia, ο κυβερνήτης Τόρες είπε πως υποπτεύεται ότι τη φωτιά έβαλαν μέλη της οργάνωσης RAM (Resistencia Ancestral Mapuche, «Προγονική Αντίσταση των Μαπούτσε»).

Η ριζοσπαστική, περιθωριακή οργάνωση αυτή της κοινότητας αυτοχθόνων Μαπούτσε διεκδικεί εδάφη που απέσπασε από τη φυλή τους το κράτος τον 19ο αιώνα και αγωνίζεται επίσης εναντίον της εκμετάλλευσης του δάσους.

🇦🇷 | ⚠️ A wildfire has erupted in Argentina's Los Alerces National Park, designated as a UNESCO World Heritage Site.



🔹The fire has already consumed approximately 600 hectares of the park.



🔹Unusual for the normally cold and windy Patagonia region in Argentina's far south,… pic.twitter.com/EQKPYJ6KOD — Weather Dude (@Weatherdude69) January 28, 2024

Ο κυβερνήτης Τόρες πάντως έκανε διάκριση ανάμεσα στην κοινότητα των αυτοχθόνων, «που εργάζεται πολύ καλά», και των μελών της RAM, που κατηγόρησε πως είναι «ψεύτες» κι επιδίδονται σε «αγοραπωλησίες ακινήτων».

Το πάρκο Λος Αλέρκες χαρακτηρίστηκε μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) το 2017.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

