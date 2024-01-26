Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για «πάρκα τσέπης» στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Εκτενές πρόγραμμα δημιουργίας «πάρκων τσέπης» θα εκπονήσει ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλίας και για τον λόγο αυτό θα αιτηθεί τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ο δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη, με σκοπό την αξιοποίηση ενεργών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στην αστική ανάπτυξη, στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού και στην ενεργειακή αναβάθμιση.

Έτσι, ο δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας θα αιτηθεί την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων, που αφορούν στη δημιουργία των λεγόμενων «πάρκων τσέπης», αλλά και στη δημιουργία πάρκων και αθλητικών εγκαταστάσεων στους οικισμούς, ενώ για πρώτη φορά θα κατατεθεί πρόγραμμα απαλλοτριώσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστων δημόσιων χώρων.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε την προώθηση και υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, του οποίου ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Τα πάρκα αυτά θα είναι προσβάσιμα σε όλους, με κατασκευαστικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Ακόμη, δρομολογήθηκε η υποβολή πρότασης από τον δήμο στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση» για τη δημιουργία υπαίθριου πολυχώρου στην περιοχή της Νέας Ζωής Μάνδρας, με το κόστος του συγκεκριμένου έργου να αγγίζει τις 400.000 ευρώ.

Τέλος, αποφασίστηκε να υποβληθεί φάκελος για την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων, που αφορά απαλλοτριώσεις είτε σε ακίνητα τα οποία είναι μακροχρόνια δεσμευμένα από τον δήμο και δεν έχουν αξιοποιηθεί, είτε σε ακίνητα που είναι εγκαταλελειμμένα, ούτως ώστε να μετατραπούν σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους.

«Για πρώτη φορά καταθέτουμε μία τεκμηριωμένη μελέτη στο Πράσινο Ταμείο, που ποτέ άλλοτε δεν είχε κατατεθεί από τον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, με σκοπό την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και ενεργοποίηση προγραμμάτων», τόνισε ο κ. Δρίκος και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε στον δήμο μας ένα λειτουργικά αισθητικό και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο κίνησης, αναψυχής και αθλητισμού, που θα αποδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες του τόπου μας. Έναν πόλο έλξης και σημείο αναφοράς για τον δήμο, που να αναδεικνύει και να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.