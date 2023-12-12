Πέθανε η φάλαινα που κολυμπούσε μαζί με ανθρώπους σε ακτή της Αυστραλίας

Φάλαινα που είχε γίνει viral κολυμπώντας δίπλα σε ανθρώπους στην παραλία της Δυτικής Αυστραλίας πέθανε αφού κόλλησε στην άμμο.

Αρμόδιοι για θέματα θαλάσσης είχαν περάσει αρκετές ημέρες προσπαθώντας να οδηγήσουν την ηλικιωμένη φάλαινα - η οποία τραυματίστηκε και είχε καεί σοβαρά από τον ήλιο - πίσω στα βαθύτερα νερά.

Κολυμβητές αποτυπώθηκαν σε σχετικό φωτογραφικό υλικό να χαϊδεύουν το 15 μέτρων θηλαστικό το Σάββατο ενώ ήταν ακόμα ζωντανό, την ώρα που ειδικοί προειδοποιούσαν για κινδύνους τόσο για αυτό όσο και για τους ανθρώπους.

Η σορός της φάλαινας θα πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι εμφάνισης καρχαρία στα ανοικτά.

Αυτό το είδος της φάλαινας είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και θεωρείται τροφοδότης στα βαθιά ύδατα.

Σπάνια εντοπίζονται κοντά στην ακτή.

Οι αρχές ανησύχησαν όταν βρήκαν τη φάλαινα να κολυμπά επικίνδυνα κοντά στην παραλία Port στο Fremantle το Σάββατο.

«Καταλάβαμε πολύ γρήγορα ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση», δήλωσε ο Mark Cugley, εκπρόσωπος του Υπουργείου Βιοποικιλότητας, Διατήρησης και Αξιοθέατων της πολιτείας.

Το ζώο 30 τόνων επέστρεψε στη θάλασσα, αλλά οι ειδικοί της άγριας ζωής προειδοποίησαν ότι κινδύνευε να αρρωστήσει και ότι η αλληλεπίδραση μαζί του ήταν επικίνδυνη.

Η φάλαινα επανεμφανίστηκε τη Δευτέρα κοντά στο Rockingham, παραλιακά.

Οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση την παραλία καθώς προσπαθούσαν να τη σώσουν.

Οι διασώστες ψέκασαν το ζώο με νερό για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο από φουσκάλες και ηλιακά εγκαύματα, αλλά ήταν πολύ αδύναμο για να επιστρέψει στη θάλασσα και η κατάσταση του επιδεινώθηκε περαιτέρω πριν πεθάνει το πρωί της Τρίτης.



