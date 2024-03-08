Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

MSR: Η Casablanca είναι η νικήτρια της ημέρας - Δύο νέες παίκτριες έκαναν την εμφάνισή τους στον διαγωνισμό

Ένταση στο πλατό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κριτικής στην Ανδριάνα, όταν η Φωτεινή της είπε πως το ύφασμα του φορέματός της είναι ευτελές.

Casablanca

Με μια παλιά γνώριμη του διαγωνισμού και μια καινούργια παίκτρια εμπλουτίστηκε στο σημερινό επεισόδιο το My Style Rocks. Η Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου και η Τάνια Κοφινιώτη λοιπόν έκαναν την εμφάνισή τους. Δείτε το βίντεο:


Η Casablanca είναι η παίκτρια που κατάφερε να αποσπάσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από κριτές και συμπαίκτριες, με την ίδια να παίρνει έναν βαθμό από την Τάνια. Σημειώνεται πως και στο σημερινό επεισόδιο έγινε λόγος για την αργοπορία της Casablanca στα γυρίσματα, από την Ζέτα αυτή τη φορά.



Ένταση στο πλατό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κριτικής στην Ανδριάνα, όταν η Φωτεινή της είπε πως το ύφασμα του φορέματός της είναι ευτελές.


Η Δήμητρα είναι η παίκτρια που πήρε ασυλία από τη βαθμολογία για αυτή την εβδομάδα, καταφέρνοντας να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Ωστόσο, στο τέλος του επεισοδίου η ίδια είχε λίγα παράπονα από τις συμπαίκτριές της.

Η είσοδος των κριτών και της παρουσιάστριας:


Αλλά και την πασαρέλα των κοριτσιών:

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark