Με μια παλιά γνώριμη του διαγωνισμού και μια καινούργια παίκτρια εμπλουτίστηκε στο σημερινό επεισόδιο το My Style Rocks. Η Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου και η Τάνια Κοφινιώτη λοιπόν έκαναν την εμφάνισή τους. Δείτε το βίντεο:





Η Casablanca είναι η παίκτρια που κατάφερε να αποσπάσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από κριτές και συμπαίκτριες, με την ίδια να παίρνει έναν βαθμό από την Τάνια. Σημειώνεται πως και στο σημερινό επεισόδιο έγινε λόγος για την αργοπορία της Casablanca στα γυρίσματα, από την Ζέτα αυτή τη φορά.

Πηγή: skai.gr

Ένταση στο πλατό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κριτικής στην Ανδριάνα, όταν η Φωτεινή της είπε πως το ύφασμα του φορέματός της είναι ευτελές.Η Δήμητρα είναι η παίκτρια που πήρε ασυλία από τη βαθμολογία για αυτή την εβδομάδα, καταφέρνοντας να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Ωστόσο, στο τέλος του επεισοδίου η ίδια είχε λίγα παράπονα από τις συμπαίκτριές της.Η είσοδος των κριτών και της παρουσιάστριας:Αλλά και την πασαρέλα των κοριτσιών:

