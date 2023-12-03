Πριν λίγες ημέρες φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα και άναψαν τα φώτα σε όλη την Αθήνα.

Επειδή, λοιπόν, όλοι μας -ή, τουλάχιστον πολλοί από εμάς- θα περάσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μία βολτίτσα από το Σύνταγμα να δούμε το στολισμένο δέντρο, παρουσιάζουμε όλα τα hot σημεία για φαγητό στο χέρι γύρω από το Σύνταγμα, ώστε να μην κάνετε τη βόλτα μας με άδειο στομάχι!

Για cinnamon roll στο Oggi

Ζεστά, αρωματικά και -πραγματικά- ό,τι πρέπει, για να μάς συνοδεύσουν στη βόλτα μας στο γιορτινό Σύνταγμα, μαζί με έναν καφέ.

Διεύθυνση: Βουλής 17, Αθήνα 10563

Τηλέφωνο: 2103246995

Για healthy επιλογές στο Local Green

Wraps, bowls, smoothies, σάντουιτς, για όλη την ημέρα, σας περιμένουν στο μαγαζί, που έχει, πλέον, αναδειχθεί, σε ένα από τα αγαπημένα healthy spots του κέντρου.

Διεύθυνση: Περικλέους 30-32, Αθήνα 10562

Τηλέφωνο: 2103214500

