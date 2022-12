«Δεν είναι εύκολο, έτσι είναι η ζωή»: O Χένρι Κάβιλ ανακοίνωσε ότι τον έδιωξαν από Superman

Tέλος εποχής για τον Σούπερμαν, όπως τουλάχιστον τον παρουσίασε ο Βρετανός ηθοποιός Χένρι Κάβιλ. Ο Κάβιλ ανακοίνωσε την απόλυσή του από τους νέους επικεφαλής του στούντιο της DC στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Καβίλ συναντήθηκε με τον νέο επικεφαλής των DC Studios Τζέιμς Γκαν, o οποίος ανακοίνωσε στο Twitter άλλη ταινία με τον Σούπερμαν σε νεότερη ηλικία, καθώς και με τον πρόεδρο Πίτερ Σαφράν, οι οποίοι του ανακοίνωσαν τα δυσάρεστα νέα.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year.