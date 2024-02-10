Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Οι Διχασμένοι στο COSMOTE CINEMA 1HD, 10/02 στις 23:00

Θρίλερ καναδικής παραγωγής του 1988

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ , Ηθοποιοί: Τζέρεμι Άιρονς,Ζενεβιέβ Μπιζόλντ,Χάιντι φον Πάλεσκε

Ο Έλιοτ και ο Μπέβερλι είναι πανομοιότυποι δίδυμοι και μοιράζονται τα πάντα, από τη γυναικολογική κλινική τους μέχρι τις γυναίκες. Όμως, η εύθραυστη σχέση τους σφραγίζεται τραγικά από τη γνωριμία τους με μια σαγηνευτική ηθοποιό.

Ο Επαναστάτης στην ΕΡΤ1, 10/01 στις 23:30

Βιογραφικό δράμα εποχής αμερικανικής και κινεζικής παραγωγής του 2016

Σκηνοθεσία: Γκάρι Ρος, Παίζουν: Μάθιου Μακόναχι

Η αληθινή ιστορία του Νιούτον Νάιτ ενός τολμηρού αγρότη από τον Νότο.

Αφού επιβιώνει της μεγάλης μάχης στο Κόρινθ, κατά τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, ο Νιούτον Νάιτ, ένας φτωχός αγρότης από το Μισσισσίππι, οδηγεί μια ομάδα αγροτών και ντόπιων σκλάβων σε εξέγερση κατά του στρατού της Συνομοσπονδίας, στην επαρχία Τζόουνς. Όλοι μαζί θα ιδρύσουν μια ανεξάρτητη κοινότητα, την οποία θα ονομάσουν Ελεύθερη Πολιτεία του Τζόουνς. Ο γάμος του Νάιτ με μια έγχρωμη σκλάβα, τη Ρέιστελ, θα καθιερώσει την κοινότητα ως την πρώτη διαφυλετική, κάτι το πρωτόγνωρο για τον αμερικανικό Νότο.

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση στο COSMOTE CINEMA 1HD, 11/01 στις 21:00

Ταινία κατασκοπείας αμερικανικής παραγωγής του 2023

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μακ Κουάρι , Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ,Χέιλι Άτγουελ,Σάιμον Πεγκ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Blockbuster Zone. Ο Ίθαν Χαντ και η ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: τον εντοπισμό ενός τρομακτικού όπλου. Το μέλλον της ανθρωπότητας βρίσκεται στα χέρια τους… Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για 2 Όσκαρ.

