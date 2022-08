Τζόαν Κόλινς: Λίγο πριν από τα 90 η «κακιά» της Δυναστείας ετοιμάζεται για τον νέο της ρόλο

Η ίδια δήλωσε: «Υποδύομαι τη Δούκισα του Windsor από την εποχή του θανάτου του δούκα μέχρι το τέλος της ζωής της. Είναι μια καταπλητκική ιστορία».

Αν και κοντεύει τα 90, η Τζόαν Κόλινς είναι ακόμη ενεργή στα πλατό και μάλιστα με πρόγραμμα γεμάτο.

Η κακιά «Αλέξις» της Δυναστείας, της σαπουνόπερας-φαινόμενο της δεκαετίας του '80 που καθήλωνε εκατομμύρια στους καναπέδες για να δουν τις μηχανορραφίες της, ετοιμάζεται τώρα για τον νέο της ρόλο: θα υποδυθεί της Γουάλις Σίμπσον, την γυναίκα που έκανε άνω κάτω τον βρετανικό θρόνο όταν την ερωτεύτηκε ο δούκας του Windsor, Έντουαρτ.

Ο τίτλος του νέου πρότζεκτ, που δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα είναι ταινία ή σειρά, ονομάζεται «Στο κρεβάτι με την Δούκισα» (In Bed With the Duchess).

Η ίδια δήλωσε: «Υποδύομαι τη Δούκισα του Windsor από την εποχή του θανάτου του δούκα μέχρι το τέλος της ζωής της. Είναι μια καταπλητκική ιστορία».

Σε πρόσφατή συνέντευξή της στο περιοδικό Saga Magazine, η Τζόαν Κόλινς αναφέρθηκε και στην ηλικία της λέγοντας πως «είναι τρομερά αγενές να συζητάει ο κόσμος την ηλικία μου, αντί να επικεντρώνεται στην ενέργειά μου, στο πώς φαίνομαι και στο πώς συμπεριφέρομαι».

«Η γενιά της μητέρας μου δεν το έκανε ποτέ αυτό. Όμως, ξέρετε ο κόσμος με αποκαλεί γριά από τότε που ήμουν 38» είπε.

Όσο για τον ρόλο που την έκανε πασίγνωστη στο ευρύ κοινό, την Αλέξις Κάρινγκτον, η ηθοποιός σχολίασε: «Πιστεύω πως είναι απίστευτα γελοίο το ότι δυναμικές γυναίκες απεικονίζονται ως επικίνδυνες όταν κατά τη δική μου εμπειρία είναι οι επιθετικοί άντρες που είναι η πραγματική απειλή».

