Τζέισον Μομόα:  Ανδρόγυνος και απρόβλεπτος ο «κακός» που θα υποδυθώ στο Fast X

Ο Αμερικανός ηθοποιός εξήγησε γιατί ο ρόλος του στο franchise «Fast and Furious» διαφέρει από άλλους που έχει παίξει.

Ο Τζέισον Μομόα μπαίνει… «με γκάζια» σε μια φάση στην καριέρα του καθώς εντάσσεται στο δημοφιλέστατο franchise Fast and Furious της Universal. Ο ηθοποιός μίλησε στο Entertainment Tonight στην πρεμιέρα για την τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς See της πλατφόρμας Apple TV+. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έδωσε μια πρώτη εικόνα για το ρόλο του «κακού» που θα υποδυθεί απέναντι στον Ντομ Τορέτο του Βιν Ντίζελ στο Fast X του σκηνοθέτη Λουί Λετεριέ.



«Δεν έχω παίξει ποτέ έναν χαρακτήρα που είναι, ποια είναι η λέξη… είναι κακός και απρόβλεπτος και ανδρόγυνος», εξήγησε ο Μομόα. «Είναι πολύ σαδιστής και διασκεδαστικός... Είναι πολύ παράξενο» δήλωσε.



Ο Μομόα συνέχισε λέγοντας ότι πέρασε πολύ ευχάριστα στα γυρίσματα του Fast X και επίσης αισθάνθηκε ευπρόσδεκτος στο franchise. «Eίχα πολύ καιρό να παίξω έναν κακό» δήλωσε.



«Είναι λίγο ένα ταξίδι αδελφών», είπε για τις συγκεκριμένες ταινίες της Warner Bros. «Απλώς πολλά γέλια και επίσης πολύς πόνος, οπότε υπάρχει υπέροχη δράση». Η τρίτη σεζόν του See ξεκινάει τη ροή στις 26 Αυγούστου στο Apple TV+.

Η νέα ταινία Fast Χ, που αναμένεται να είναι και η τελευταία, έχει προγραμματιστεί για τις σκοτεινές αίθουσες στις 19 Μαΐου 2023.

Πηγή: skai.gr

