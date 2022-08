«Ξεσπάθωσε» κατά παλιάς ταινίας του ο Τζέισον Μομόα: «Κατέληξε σε έναν μεγάλο σωρό σ…α»

Ο ηθοποιός, που εμφανίζεται σε επερχόμενες ταινίες όπως το Aquaman and the Lost Kingdom και το Fast X, δήλωσε στο βρετανικό περιοδικό GQ ότι μια ταινία μπορεί να είναι ευχάριστη στα γυρίσματα αλλά τελικά να καταλήξει να μην αρέσει

«Ξεσπάθωσε» κατά μιας παλιάς ταινίας του ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέισον Μομόα. Ο λόγος για την ταινία «Conan the Barbarian», ριμέικ της θρυλικής ταινίας του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, που ως φαίνεται παραμένει «ανοιχτή πληγή» για τον Μομόα.



Ο ηθοποιός, που εμφανίζεται σε επερχόμενες ταινίες όπως το Aquaman and the Lost Kingdom και το Fast X, δήλωσε στο βρετανικό περιοδικό GQ ότι μια ταινία μπορεί να είναι ευχάριστη στα γυρίσματα, αλλά τελικά να καταλήξει να μην αρέσει, λόγω προβλημάτων στο post production.



«Έχω συμμετάσχει σε πολλά πράγματα που πραγματικά ήταν χάλια, και σε ταινίες όπου δεν μπορείς να κάνεις τίποτε», είπε ο Μομόα στη συνέντευξή του. «Ο Κόναν [ο Βάρβαρος] ήταν ένας από αυτούς. Είναι μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα και μεταβλήθηκε σε έναν μεγάλο σωρό σ…α» ανέφερε χαρακτηριστικά ξεσπώντας.



Η σκηνοθετημένη από τον Μάρκους Νίσπελ ταινία φαντασίας του 2011, η οποία κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά που ο ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στο Game of Thrones ως Καλ Ντρόγκο, βασίστηκε στα βιβλία του Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ. Ο Άρνολντ πρωταγωνίστησε στην ομώνυμη ταινία δράσης του 1982 και η επιτυχία της έφερε ένα σίκουελ το 1984. Ο Μομόα ήθελε πολύ την επιτυχία της ταινίας, και έκανε ό,τι μπορούσε, ωστόσο οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν.



Ο σταρ δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι τον ενόχλησε στο δικό του Conan the Barbarian, αλλά δεν αποτελεί και… έκπληξη να νιώθει έτσι. Η ταινία του στούντιο Lionsgate, με πρωταγωνίστριες επίσης τη Ρέιτσελ Νίκολς, τον Στίβεν Λανγκ και τον Ρον Πέρλμαν, κατέγραψε κακές επιδόσεις στο box office και έχει μόλις 25% ποσοστό αποδοχής στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes…



