Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Τέιλορ Σέρινταν «Tulsa King» μόλις ξεκίνησαν στην Οκλαχόμα και την Ατλάντα.

Τα νέα επεισόδια βρίσκουν τον Νεοϋρκέζο μαφιόζο Dwight "The General" Manfredi το οποίο υποδύεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Bill Bevilaqua, «έναν γκάνγκστερ από το Κάνσας που ενδιαφέρεται για τις επιχειρήσεις στην Τάλσα». Σύμφωνα με το Deadline ο πρωταγωνιστής τoυ MCU Φρανκ Γκρίλο θα τον υποδυθεί στη μικρή οθόνη.

Μαζί τους πρωταγωνιστούν οι Άντρια Σάβατζ, Μάρτιν Σταρ, Μαξ Κασέλα, Τζέι Ουίλ, Τατιάνα Λία Ζαπαρντίνο με τους Γκάρετ Χέντλαντ και Ντάνα Ντελάνι μεταξύ άλλων.

Είναι το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Σταλόνε, το οποίο σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς υποδύεται «έναν μαφιόζο αμέσως μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή και την εξορία του από το αφεντικό του στην Τάλσα της Οκλαχόμα. Συνειδητοποιώντας ότι η «οικογένειά του» ίσως δεν έχει τις καλύτερες προθέσεις απέναντι του, αρχίζει να δημιουργεί τη δική του ομάδα με στόχο την ίδρυση μίας νέας εγκληματικής οργάνωσης, σε ένα τόπο που τον κάνει να νιώθει σα να βρίσκεται σε άλλο πλανήτη».

Ο νέος κύκλος της πρωτότυπης σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο από την Paramount+

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.