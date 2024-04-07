Ο Μίκι Ρούνεϊ ήταν τo «παιδί θαύμα» του Χόλιγουντ, ένας μικροσκοπικός τυπάς, που έπαιζε τον έφηβο για πάνω από τριάντα χρόνια! Μπουσούλησε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι σε ηλικία 16 μηνών, γνώρισε όλη την εξέλιξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας, από τον βωβό κινηματογράφο, μέχρι τις τεχνολογικές ευκολίες του 21ου αιώνα, στην 90χρονη καλλιτεχνική του πορεία. Στην - απίστευτης αντοχής - μακρά πορεία του θα διακριθεί, εκτός από ηθοποιός, ως διασκεδαστής, τραγουδιστής, μίμος, πρωταγωνιστής σε τηλεοπτικά σόου - ακόμη και ως δεινός ντράμερ, ενώ θα συνεργαστεί στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ με μορφές όπως η Τζούντι Γκάρλαντ, η Άβα Γκάρντνερ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Ντάγκλας Φέρμπανγκς, ο Φρανκ Σινάτρα και ο Ντιν Μάρτιν.

Αν και υπήρξε ένας από τους πλέον εμπορικούς ηθοποιούς για αρκετές δεκαετίες, έκανε τεράστιες ερμηνείες, είτε ως παιδί, είτε μεγαλώνοντας και κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία στον αμερικάνικο κινηματογράφο, ο Ρούνεϊ δεν κέρδισε ποτέ Όσκαρ για κάποια ερμηνεία του, παρά εκείνο το λίγο μελαγχολικό - «τιμητικό» το λένε - για τη συνολική προσφορά του στο σινεμά το 1983.

Ο Μίκι Ρούνεϊ, που πέθανε πριν από δέκα χρόνια (6 Απριλίου 2014), λίγο πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας «Μια Νύχτα στο Μουσείο: Το Μυστικό του Φαραώ», στην οποία συμμετείχε ο χαλκέντερος ηθοποιός, είχε και μία άστατη ερωτική ζωή, καθώς παντρεύτηκε οχτώ φορές - ανάμεσα στις συζύγους ξεχωρίζει το όνομα της θεϊκής Άβα Γκάρντνερ - και ερωτεύτηκε ακόμη περισσότερες, ενώ απέκτησε κι εννέα παιδιά.

Ο μπέμπης με το πούρο

Ο Τζόζεφ Γιουλ Τζιούνορ, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, γεννήθηκε στο Μπρούκλιν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1920. Γιος δύο φτωχών ηθοποιών του βοντβίλ, ανέβηκε στη σκηνή για πρώτη φορά σε ηλικία 16 μηνών φορώντας ένα σμόκιν. Ο Ρούνεϊ, μιλώντας για τον πατέρα του, τον είχε χαρακτηρίσει «φιλάνθρωπο μέθυσο». Μετά τον χωρισμό των γονιών του, η μητέρα του πήγε στο Χόλιγουντ με την ελπίδα να κερδίσει ο γιος της έναν ρόλο στη δημοφιλέστατη παιδική κινηματογραφική σειρά ταινιών «Our gang». Αν και αρχικά δεν τα κατάφερε, το Χόλιγουντ, θα ανακαλύψει στο πραγματικά αστείο πρόσωπο του Ρούνεϊ, ένα παιδί για ανορθόδοξους ρόλους, όπως του μικροσκοπικού μπόμπιρα, που καπνίζει πούρο και κάνει τρέλες στην ταινία «Orchids and Ermine» (1927). Την ίδια χρονιά άλλαξε το όνομά του σε Μίκι Μαγκουάιρ πρωταγωνιστώντας σε περίπου 50 μικρού μήκους ταινίες βασισμένες στο ομότιτλο κόμικς της Φοντέν Φοξ. Μετά από χρόνια επέστρεψε ξανά στο όνομά του, έπειτα από δικαστικές διαμάχες της παραγωγής με τους συγγραφείς του κόμικ. Για την ιστορία, η μητέρα του, θα του προτείνει λίγο αργότερα το όνομα Μίκι Λούνεϊ και λίγο αργότερα το Μίκι Ρούνεϊ, το οποίο θα χρησιμοποιούσε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μέχρι να τελειώσει το σχολείο, το 1938, ο κοντούλης, λιλιπούτειος και αεικίνητος Ρούνεϊ είχε ήδη πρωταγωνιστήσει σε μικρούς ρόλους στο σινεμά δίπλα στα μεγαλύτερα αστέρια του σινεμά, από τον Ντάγκλας Φέρμπανγκς και τον Κλαρκ Γκέιμπλ έως τη Τζιν Χάρλοου, είχε υπογράψει συμβόλαιο με την MGM και το 1937 πρωταγωνίστησε στο «A Family Affair», στο ρόλο του Άντι Χάρντι, γιου του Λάιονελ Μπάριμορ, σε μια ακόμη σειρά επιτυχημένων ταινιών που συνεχίστηκε μέχρι το 1946.

Η Τζούντι Γκάρλαντ και η υποψηφιότητα

Το 1937, ο Ρούνεϊ έκανε και την πρώτη του εμφάνιση μαζί με τη συμμαθήτρια του στο σχολείο Τζούντι Γκάρλαντ, δημιουργώντας μαζί της ένα ντουέτο επιτυχίας και μια γνήσια φιλία. Θα γυρίσουν μαζί μια σειρά από πετυχημένα μιούζικαλ, με πιο γνωστό το κλασικό σήμερα «Babes on Broadway» (1941) που χάρισε στον Ρούνεϊ μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Φαινόμενο

Στα 18 του χρόνια, θα έπαιζε και τον πρώτο του δραματικό ρόλο στο «Αδέσποτα Νιάτα» του Νόρμαν Τόρογκ, στο πλευρό του Σπένσερ Τρέισι, σε μια ταινία που του χάρισε ένα ειδικό Όσκαρ νεότητας και τον έχρισε τον πιο εμπορικό ηθοποιό της εποχής, φτάνοντας μέχρι το εξώφυλλο του περιοδικού TIME ως ένα «φαινόμενο του box - office», καθώς ο Ρούνεϊ είχε ξεπεράσει σε δημοτικότητα όλους τους μεγάλους σταρ της εποχής.

Ρεκόρ επιτυχιών και στην τηλεόραση

Το 1944 κατατάχτηκε στο αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπηρέτησε διασκεδάζοντας πάνω από δύο εκατομμύρια φανταράκια, σε θεατρικές παραστάσεις και του απονεμήθηκε το Χάλκινο Αστέρι για την προσφορά του. Επιστρέφοντας στο Χόλιγουντ, θα εμφανιστεί σε μια σειρά ταινιών, πριν εγκαινιάσει το δικό του τηλεοπτικό σόου, το «The Mickey Rooney Show», με δημιουργό τον Μπλέικ Εντουαρντς και τον ίδιο ως παραγωγό. Ο Ρούνεϊ, εκτός από τον κινηματογράφο, τους δίσκους που ηχογράφησε, τις εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, τα σόου στο ραδιόφωνο, είχε και μία τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση, με πάνω από 300 τίτλους!

Έχοντας πρόγευμα την Όντρεϊ

Τις δεκαετίες του '50 και '60 ο Μίκι Ρούνεϊ διέπρεψε ως ένας καρατερίστας, κρατώντας χαρακτηριστικούς ρόλους σε ταινίες όπως «Οι Γέφυρες του Τόκο Ρι» και «Ρέκβιεμ για ένα πυγμάχο», ενώ πρωταγωνίστησε και μάλιστα υποδυόμενος έναν γκάνγκστερ στο «Baby Face Nelson». Το 1961 θα κρατήσει έναν ολιγόλεπτο ρόλο στην περίφημη ρομαντική κομεντί «Πρόγευμα στο Τίφανις» του Μπλέικ Έντουαρντς, με πρωταγωνιστικό ζευγάρι την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Τζορτζ Πέπαρντ. Υποδυόμενος έναν ιδιότροπο Ιάπωνα, θα παραδώσει έναν ξεκαρδιστικό χαρακτήρα, που σχεδόν κερδίζει την κρέμα, ακόμη και από την απαστράπτουσα Χέπμπορν.

Επιστρέφοντας δριμύτερος

Η δεκαετία του '70 θα συνεχιστεί με επιτυχίες, αλλά και με την υποψία ότι η καριέρα του οδεύει προς το τέλος, καθώς οι εποχές αλλάζουν δραστικά. Ωστόσο, ο Ρούνεϊ επιμένοντας και δουλεύοντας συνεχώς, θα φτάσει και πάλι κοντά στα Όσκαρ το 1979 για το εξαιρετικό φιλμ «The Black Stallion». Και όχι μόνο, αφού θα κερδίσει μία Χρυσή Σφαίρα κι ένα βραβείο Emmy, για το ρόλο του στο τηλεοπτικό «Bill» (1981), θα επιστρέψει δριμύτερος και με τεράστια επιτυχία, στα 70 του χρόνια, με το «The Adventures of the Black Stallion», που διήρκεσε από το 1990 έως και το 1993.

Οι οχτώ γάμοι και η Άβα

Διάσημος για την άστατη ερωτική του ζωή, ο Ρούνεϊ ανάμεσα στις πολλές κατακτήσεις του, θα βρει χρόνο και για οχτώ γάμους, με πιο «καυτό» εκείνον με την Άβα Γκάρντνερ το 1942, που θα κρατήσει λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Μάλιστα, η Γκάρντνερ είχε πει ότι δεν τη βοήθησε ποτέ να βελτιωθεί ως ηθοποιός ούτε για να πάρει κάποιον ρόλο, καθώς ακόμη βρισκόταν στη σκιά του μικροσκοπικού Μίκι.

Οι «κλέφτες» των παιδικών ονείρων

Πάντως, ο Ρούνεϊ, που δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την απίστευτη επιτυχία που είχε ως «παιδί θαύμα», κατηγόρησε τα στούντιο ως «κλέφτες» των παιδικών του ονείρων. Έχοντας καταλάβει τα νέα ήθη που έφεραν στο Χόλιγουντ οι τεχνοκράτες των στούντιο, θα δηλώσει ότι «το Χόλιγουντ έχει γίνει δυστυχώς μια ανάμνηση - δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πινακίδα στην πλαγιά ενός λόφου».

Ο Μίκι Ρούνεϊ, φανατικός χριστιανός, έζησε εντελώς διαφορετικά από τη βαθιά συντηρητική του ιδεολογία, καθιέρωσε τον αυθορμητισμό στο σινεμά, έκανε μία πορεία αφάνταστη στον χώρο του θεάματος και διατήρησε τη μοναδική άμυνα που είχε όλα αυτά τα χρόνια της σταδιοδρομίας του, τον αυτοσαρκασμό, που συνοψίζεται και στον τίτλο που έδωσε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του «Life's too Short».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

