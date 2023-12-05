«True Detective»: Έρχεται η 4η σεζόν με Jodie Foster και Kali Reis

Το «True Detective» μία από τις πιο αγαπημένες σειρές του HBO επιστρέφει για τέταρτη σεζόν με τις Τζόντι Φόστερ και Κάλι Ρις να βρίσκονται μπλεγμένες σε μια φρικτή δολοφονία, που σχετίζεται με μία υπόθεση που πήγε στραβά πριν από χρόνια, στην Αλάσκα.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μεξικανής Ίσσα Λόπες, το «True Detective: Night Country» επικεντρώνεται στις ντετέκτιβ Λιζ Ντάνβερς και Εβαντζελίν Ναβάρο (Ρις) οι οποίες ψάχνουν να λύσουν την υπόθεση έξι ανδρών που χειρίζονται τον Ερευνητικό Σταθμό Tsalal Arctic όταν εξαφανίζονται χωρίς ίχνος, μία μακρά χειμωνιάτικη νύχτα στο Ενις της Αλάσκας. Το ζευγάρι θα πρέπει να αντιμετωπίσει το σκοτάδι που κουβαλάει μέσα του και να σκάψει στις στοιχειωμένες αλήθειες που βρίσκονται θαμμένες κάτω από τον αιώνιο πάγο.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε από το ΗΒΟ προσφέρει μερικές ακόμα λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση φέρνοντας στην επιφάνεια ένα «βρώμικο σπιράλ» από την βραβευμένη με πέντε Emmy πρώτη και την τρίτη σεζόν.

'True Detective' Season 4 Trailer Plunges Into the Alaskan Winter https://t.co/HJ5OY4V7th — The Hollywood Reporter (@THR) December 4, 2023

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Φιν Μπένετ (Finn Bennett), Φιόνα Σο (Fiona Shaw), Κρίστοφερ Εκλεστον (Christopher Eccleston),Ισαμπέλα Σταρ Λαμπλάνκ (Isabella Star LaBlanc), Τζον Χοκς (John Hawkes) και Αννα Λαμπ (Anna Lambe).

Το «True Detective: Night Country» αναμένεται στο Max από τις 14 Ιανουαρίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.